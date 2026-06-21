Wired Productions anuncia data para BrokenLore: Don’t Lie

A Wired Production anunciou recentemente a data de lançamento para BrokenLore: Don't Lie, uma aventura de horror psicológico baseada em alguns temas bem importantes da sociedade moderna. Venham conhecer um pouco mais.

A editora Wired Production, que já tem em carteira variados jogos de terror e o estúdio japonês Serafini Productions anunciaram na passada semana que BrokenLore: Don't Lie será lançado a 10 de setembro de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

BrokenLore: Don't Lie trata-se de uma experiência japonesa de terror psicológico inspirada em alguns temas bem atuais e importantes como o isolamento, o trauma e a memória fragmentada. O jogo coloca os jogadores no papel de Junko, uma hikikomori cujo mundo cuidadosamente controlado começa a desmoronar à medida que memórias há muito enterradas vêm à tona.

Junko afastou-se do mundo exterior há anos. Agora, à medida que a realidade começa a distorcer-se à sua volta, lugares familiares transformam-se em reflexos perturbadores do seu passado, obrigando-a a confrontar as pessoas, experiências e emoções das quais passou a vida inteira a tentar fugir.

BrokenLore: Don't Lie é uma exploração do isolamento, da memória e do autoengano, criando uma experiência que se revela profundamente humana, ao mesmo tempo que permanece intensamente perturbadora.» refere Leo Zullo, Co-fundador da Wired Productions.

Com uma dobragem integral em japonês, BrokenLore: Don't Lie combina elementos de exploração, de investigação, com momentos de grande tensão psicológica e realidades em constante mutação, enquanto os jogadores descobrem a verdade escondida nas memórias de Junko. À medida que uma presença invisível começa a observá-la e a reagir às suas ações, cada descoberta aproxima-a de verdades que talvez ainda não esteja preparada para enfrentar.

BrokenLore: Don't Lie será lançado a 10 de setembro de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.