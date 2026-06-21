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Revolut já ultrapassou a Caixa Geral de Depósitos em lucros?

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Rui says:
    21 de Junho de 2026 às 18:35

    O problema é este, os maiores bancos portugueses, são minúsculos na Europa e ninguém os conhece a nível mundial. A revolut não precisa de uma grande percentagem de utilizadores mundiais para passar os bancos nacionais.

    Como a nossa mentalidade de esquerda, classifica o lucro como um enorme pecado, temos bancozitos que operam só em Portugal. Tirando o BCP que opera na Polónia e que aliás dá valor actual ao BCP, são inexistentes!
    Quantos bancos tugas nos 30 maiores da Europa? Nenhum!!!!!

    A CGD com 110 mil milhões de euros de activos sob a sua gestão e o BCP com 90 mil milhões de euros, precisavam de quadriplicar esse volume para aparecerem na lista dos 30 maiores!!!!!
    Só para comparação, o HSBC do Reino Unido gere 3 biliões de activos ou 30 vezes a CGD!!!!!!!

    Pior….. tirando a CGD que pertence ao Estado, só há mais 2 bancos que estão nas mãos nacionais, a CCAM e o Montepio!!!! Isso diz tudo sobre o infindável mundo de milionários que nós temos!!!!!

    Nós gostamos é das empresas darem prejuízo, como a TAP, se derem lucro são o diabo e devemos demonizar toda e qualquer empresa que tenha lucro!!!!!!

    Responder

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