Revolut já ultrapassou a Caixa Geral de Depósitos em lucros?

A Revolut continua a reforçar a sua posição no setor financeiro europeu e poderá já ter ultrapassado a Caixa Geral de Depósitos (CGD) em termos de rentabilidade.

Em 2025, a CGD teve lucros históricos de 1.900 milhões de euros

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) referiu que 2025 terá sido o último ano em que a CGD registou lucros superiores aos da empresa digital. Em 2025, a CGD teve lucros históricos de 1.900 milhões de euros.

Os resultados mais recentes da Revolut mostram um crescimento expressivo do negócio, impulsionado pelo aumento do número de clientes e pela diversificação dos serviços financeiros. A empresa tem vindo a expandir a sua presença em vários mercados, incluindo Portugal, onde a adesão à plataforma continua a crescer.

A fintech aposta não apenas nos serviços bancários tradicionais, mas também em áreas como investimentos, seguros, câmbio e soluções para empresas.

Apesar do crescimento acelerado das fintechs, a CGD continua a ser uma das maiores instituições financeiras portuguesas, mantendo uma forte presença no mercado nacional e resultados sólidos. Ainda assim, a evolução da Revolut evidencia a transformação que o setor bancário atravessa, cada vez mais orientado para soluções digitais e modelos de negócio globais.