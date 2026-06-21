Revolut já ultrapassou a Caixa Geral de Depósitos em lucros?
A Revolut continua a reforçar a sua posição no setor financeiro europeu e poderá já ter ultrapassado a Caixa Geral de Depósitos (CGD) em termos de rentabilidade.
Em 2025, a CGD teve lucros históricos de 1.900 milhões de euros
O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) referiu que 2025 terá sido o último ano em que a CGD registou lucros superiores aos da empresa digital. Em 2025, a CGD teve lucros históricos de 1.900 milhões de euros.
Os resultados mais recentes da Revolut mostram um crescimento expressivo do negócio, impulsionado pelo aumento do número de clientes e pela diversificação dos serviços financeiros. A empresa tem vindo a expandir a sua presença em vários mercados, incluindo Portugal, onde a adesão à plataforma continua a crescer.
A fintech aposta não apenas nos serviços bancários tradicionais, mas também em áreas como investimentos, seguros, câmbio e soluções para empresas.
Apesar do crescimento acelerado das fintechs, a CGD continua a ser uma das maiores instituições financeiras portuguesas, mantendo uma forte presença no mercado nacional e resultados sólidos. Ainda assim, a evolução da Revolut evidencia a transformação que o setor bancário atravessa, cada vez mais orientado para soluções digitais e modelos de negócio globais.
O problema é este, os maiores bancos portugueses, são minúsculos na Europa e ninguém os conhece a nível mundial. A revolut não precisa de uma grande percentagem de utilizadores mundiais para passar os bancos nacionais.
Como a nossa mentalidade de esquerda, classifica o lucro como um enorme pecado, temos bancozitos que operam só em Portugal. Tirando o BCP que opera na Polónia e que aliás dá valor actual ao BCP, são inexistentes!
Quantos bancos tugas nos 30 maiores da Europa? Nenhum!!!!!
A CGD com 110 mil milhões de euros de activos sob a sua gestão e o BCP com 90 mil milhões de euros, precisavam de quadriplicar esse volume para aparecerem na lista dos 30 maiores!!!!!
Só para comparação, o HSBC do Reino Unido gere 3 biliões de activos ou 30 vezes a CGD!!!!!!!
Pior….. tirando a CGD que pertence ao Estado, só há mais 2 bancos que estão nas mãos nacionais, a CCAM e o Montepio!!!! Isso diz tudo sobre o infindável mundo de milionários que nós temos!!!!!
Nós gostamos é das empresas darem prejuízo, como a TAP, se derem lucro são o diabo e devemos demonizar toda e qualquer empresa que tenha lucro!!!!!!