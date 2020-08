A par com o WhatsApp e outras apps de mensagens, o Telegram tem-se destacado por ser uma plataforma rica em funcionalidades e certamente simples de usar. A somar a isso garante ainda de forma forte a privacidade e a segurança dos dados dos utilizadores.

Em altura de aniversário, esta app resolveu dar aos seus utilizadores um presente. As chamadas de vídeo estão agora disponíveis para todos os utilizadores do Android, que assim já podem comunicar de forma mais direta.

De forma paulatina e muito firme o Telegram tem conseguido conquistar os utilizadores de outras plataformas. As grandes vantagens estão nas funcionalidades extra que esta solução traz e que de destacam por serem únicas e muitas vezes inovadoras.

Chegaram as chamadas vídeo ao Telegram

Agora que comemora o seu 7º aniversário o Telegram mostra o seu caminho desde que foi lançado em 2013. Cresceu para os 400 milhões de utilizadores e está no top 10 das apps mais descarregadas nos diferentes sistemas. Para comemorar traz agora uma novidade, as chamadas vídeo.

Depois de alguns dias em testes, esta novidade está finalmente disponível para todos os utilizadores do Android. Simples de usar, estas chamadas vídeo podem ser lançada da página de qualquer contacto e a câmara pode ser ligada ou desligada durante a chamada. Tem ainda disponível o PiP para estes vídeos.

Porquê apenas no Android e não no iOS?

Por agora está apenas disponível para o Android mas a ideia é que chegue nos próximos dias ao iOS e ao iPhone. Do que a Telegram revela, a app está já submetida e pronta a ser instalada. Falta apenas a aprovação da Apple, que estará decerto a demorar muito mais do que o previsto.

A somar a esta novidade estão também presentes novos emojis animados. Estes podem ser usados da mesma forma que qualquer outro, mas garantem uma forma de se expressar mais viva e mais animada. Estão presentes já para todos poderem usar sem limites.

Um aniversário com muita história

Tem sido muito interessante ver o caminho que esta app e este serviço têm traçado. Estão já a par com outros gigantes desta área e com a certeza de que vão continuar a crescer. Com o seu código público, garantem também ao utilizador a segurança e a privacidade que se procura nos dias de hoje.