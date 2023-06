83% concordam com a proibição do uso de telemóveis nas escolas

Cirnças e jovens com telemóveis não é propriamente uma novidade, assim como o facto de grande parte dos alunos leveram estes equipamentos para os estabelecimentos de ensino. Mas esta prática tem sido constantemente alvo de polémica e, como tal, os resultados da nossa última questão semanal mostram que 83% dos participantes concordam com a proibição do uso de telemóveis nas escolas. Mas vamos conhecer todos os resultados.

Concorda com a proibição do uso de telemóveis nas escolas?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.041 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a grande maioria dos leitores, com 83% dos votos, dizem concordar com a proibição do uso de telemóveis nas escolas (1.689 votos). E os restantes 17% escolheram a opção "não", ou seja, não concordam com esta mesma proibição (352 votos).

Estes resultados mostram que atualmente a percentagem de pessoas que apoia esta proibição é superior aos 66% da nossa questão realizada no ano de 2018. Relembramos que está ativa uma petição para acabar com os telemóveis nos recreios escolares que, à data em que escrevo, conta com quase 17.000 assinaturas.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, podem ler-se as mais variadas opiniões e argumentos dos leitores. Muitos dizem concordar, mas somente nalgumas idades, noemadamente nos alunos mais novos. Há também, embora em menor quantidade, quem considere que esta proibição é infoexcluir os alunos e aumentar as diferenças culturais entre os mais novos.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda ou não com a proibição do uso de telemóveis nas escolas.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Considera que é seguro fazer compras online? Sim, sempre.

Sim, na maior parte dos casos.

Raramente.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.