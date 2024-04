Samsung mostra porque o Gorilla Armor torna o ecrã do Galaxy S24 Ultra especial e único

Quando revelou o Galaxy S24 Ultra, a Samsung destacou muitas das suas caraterísticas única, tanto no software, com a IA, bem como no hardware e na fotografia. Este é um excelente smartphone, mas a marca resolveu agora destacar um dos seus melhores elementos. Falamos do ecrã e da proteção Gorilla Armor. Agora, a Samsung mostrou porque esta é uma das suas principais armas neste smartphone.

Gorilla Armor torna o ecrã do Galaxy S24 Ultra especial

A proteção Gorilla Armor aplicada é a atualização que mais muda a oferta no mais recente smartphone de topo da Samsung, o Galaxy S24 Ultra. Esta novidade única marca um aumento significativo na resistência e na funcionalidade ótica deste smartphone relativamente aos modelos anteriores.

Apesar de todo o interesse gerado em torno deste smartphone e do seu hardware, tanto a Samsung como a Corning ocultaram os detalhes sobre o ecrã Gorilla Armor. No entanto, a Samsung explicou recentemente como funciona esta tecnologia e a proposta que equipa este ecrã, em especial como é incrivelmente resistente a arranhões e detalha nas suas propriedades anti-reflexo.

Para destacar este elemento e para mostrar ao mercado como este é realmente diferente e único, a Samsung mostrou como este se distingue. Para isso, a marca revelou um conjunto de informações que revela este elemento com muitos mais detalhes. Estas podem ser vistas no vídeo abaixo.

Samsung mostra como este elemento é construído

No vídeo, a Samsung mostra como o Gorilla Armor usa um intrincado processo de camadas que envolve a aplicação de revestimentos com espessura nanométrica para obter maior resistência a arranhões e clareza ótica. Isso resulta em maior vida útil e redução do brilho em 75% para melhor legibilidade em diferentes ambientes de iluminação. A somar a isso, o ecrã do Galaxy S24 Ultra apresenta uma incrível resistência a arranhões.

Além disso, os testes exaustivos da Samsung mostram que o Gorilla Armor é três vezes melhor em testes de queda do que o vidro de cobertura tradicional. Ao mesmo tempo, bloqueia os reflexos, o que permite aos utilizadores assistir a vídeos mesmo sob luz solar direta ou outras condições de iluminação adversas.

A inclusão do Gorilla Armor pela Samsung no Galaxy S24 Ultra é uma prova da inovação contínua da empresa. Este oferece não apenas proteção contra arranhões e quedas, mas também maior clareza e legibilidade do ecrã, facilitando a visualização do conteúdo pelos utilizadores, independentemente da sua localização.