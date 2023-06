O tema da utilização dos telemóveis pelos mais pequenos já é debatido há vários anos. Para além disso, há uma continuada preocupação sobre o uso destes equipamentos pelos alunos nas escolas, o que já levou mesmo a que alguns estabelecimentos de ensino o proibíssem. Nesse sentido, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com a proibição do uso de telemóveis nas escolas. Participe!

Concorda com a proibição do uso de telemóveis nas escolas?

Hoje em dia já começa a ser cada vez mais raro vermos uma criança sem telemível. Nos restaurantes, recreios, espaços livres, etc., é comum vermos até os mais pequenos agarrados e vidrados nestes equipamentos.

Contudo, continua aceso o debate sobre a utilização, ou não, dos telemóveis pelos alunos nas escolas. Em 2019, as Escolas António Alves Amorim, em Lourosa, Santa Maria da Feira, foi das primeiras a implementar a proibição dos dispositivos móveis dentro do recinto escolar, tendo um feedback e resultados muito positivos por parte da comunidade escolar. Em 2018 também questionámos os nossos leitores sobre este assunto, onde 66% concordaram com esta proibição.

Mais recentemente, em maio deste ano, surgiu uma petição em Portugal para acabar com os telemóveis nos recreios das escolas. No momento em que escrevo este artigo, essa mesma petição conta já com mais de 12.000 assinaturas.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com a proibição do uso de telemóveis nas escolas. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Concorda com a proibição do uso de telemóveis nas escolas? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

