Mais de 1.700 pessoas assinam petição para acabar com os telemóveis nos recreios

Hoje em dia é frequente vermos uma criança acompanhada pelo seu próprio telemóvel em, vários locais, nomeadamente nas escolas. Esta é uma realidade que já foi abordada por várias entidades e alguns estabelecimentos escolares até proibiram mesmo o uso destes equipamentos. Agora sabemos que mais de 1.700 pessoas assinaram uma petição para acabar com os telemóveis nos recreios das escolas.

Petição contra uso de telemóvel nos recreios assinada por mais de 1.700 pessoas

As notícias recentes revelam que mais de 1.700 pessoas assinaram uma petição para que sejam proibidos os telemóveis nas escolas, indicando ainda que os estabelecimentos escolares devem passar a ter "caixas, cacifos ou armários próprios" de forma a que os alunos possam deixar os telefones nesses locais assim que cheguem à escola.

"Petição pública a favor da revisão do atual estatuto do aluno quanto ao uso de telemóveis smartphones nas escolas, a partir do 2º ciclo, em prol da socialização das crianças nos recreios. Para que socializem, conversem cara-a-cara e brinquem. Para que os casos de cyberbulling e contacto com conteúdos impróprios para a sua idade diminuam", segundo diz a iniciativa.

A petição, que pode assinar aqui, tem como nome "Viver o recreio escolar, sem ecrãs de smartphones!". As notícias indicam que na tarde desta quinta-feira, a petição tinha cerca de 805 assinaturas, mas no momento em que escrevo este artigo, a mesma já foi assinada por um total de 1.764 pessoas.

O objetivo desta petição é então não permitir o uso dos telemóveis nos recreios, devendo as escolas ter locais próprios para os alunos guardarem esses equipamentos durante o tempo que se encontram no estabelecimento de ensino.

A petição propõe "que as escolas estejam equipadas com caixas, cacifos ou armário próprio onde, à primeira hora, os telemóveis sejam guardados e que no final da última hora, os alunos os recolham. Desta forma, os alunos continuam a poder contactar ou ser contactados pelos pais quando chegam à escola e passam a poder fazer atividades de recreio, mas sem utilizar o telemóvel".

Concorda com esta petição?