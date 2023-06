League of Legends vai tornar-se num novo sabor da Coca-Cola

No mundo dos jogos existem alguns títulos que já fazem praticamente parte da vida dos jogadores ao longo dos anos. É o caso do popular multijogador League of Legends que agora se vai tornar até num novo saber da Coca-Cola.

Coca-Cola Ultimate com saber a League of Legends

A criadora de jogos Riot Games anunciou nesta quarta-feira (7) que os fãs do jogo League of Legends vão agora poder provar o gosto do título através da Coca-Cola. A parceria entre as duas empresas tem como objetivo levar aos consumidores uma nova edição limitada do popular refrigerante em homenagem ao jogo.

De acordo com a criadora, a versão Coca-Cola Ultimate de League of Legends já começou a chegar às lojas nos Estados Unidos da América e Canadá e, em breve, chegará também a outros mercados. Contudo, assim que vir uma destas garrafas à venda tem de ser rápido a comprá-la caso queira muito provar este sabor especial, pois a edição é limitada e só será vendida até ao dia 18 de julho deste ano.

Veja em vídeo a nova Coca-Cola Ultimate inspirada no jogo League of Legends:

Este novo sabor da Coca-Cola marca a primeira parceria oficial entre o jogo e a empresa da bebida mais popular de sempre e promete dar aos jogadores um sabor a XP, alusivo a LoL. Ou seja, a bebida vai saber aos pontos de experiência que os jogadores tanto querem alcançar no jogo. E para aqueles que se preocupam com a linha, a Coca-Cola esclareceu que esta edição não terá nenhum tipo de açucar adicionado à fórmula, embora esta permaneça um mistério.

Já não é a primeira vez que a Coca-Cola celebra parcerias deste género para levar aos fãs da bebida sabores diferentes alusivos a algum tema concreto. Desta vez, certamente que muitos jogadores vão então querer saber a que sabe a Coca-Cola Ultimate XP de League of Legends.