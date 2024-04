A salvação dum Mundo moribundo com Creatures of Ava

Os estúdios polacos 11 Bit Studios (This War of Mine, Frostpunk), preparam-se para o lançamento de Creatures of Ava, um jogo de aventura com uma mensagem importante sobre proteção do planeta.

Os 11 Bit Studios (responsáveis por This War of Mine, Frostpunk), em cooperação com os estúdios espanhóis Inverge e Chibig, encontram-se a desenvolver Creatures of Ava.

Trata-se de uma aventura com forte mensagem ecológica e de preservação, no qual os jogadores terão de domar criaturas de um planeta moribundo, na tentativa de o salvar de uma infeção que o está a consumir.

Foi ainda anunciado que Creatures of Ava, após o seu lançamento vai entrar diretamente para o Xbox Game Pass, tornando-se assim disponível para todos os subscritores do serviço premium da Xbox.

Creatures of Ava é um jogo de aventura que convida os jogadores a embarcar numa aventura de preservação, na qual tem de domar e cuidar de várias criaturas selvagens do planeta. Estas criaturas, outrora pacíficas, sucumbem agora a uma infecção desconhecida que as levam a adoptar comportamentos mais agressivos.

O jogador, veste a pela de Vic, uma jovem heroína de 22 anos que juntamente com uma cientista de nome Tabitha, terá de salvar os animais deste mundo decadente e uma vez curados, essas criaturas criam um vínculo único que permite ao jogador usar as suas habilidades para atravessar o planeta e resolver desafios ambientais, e continuar na missão de as salvar a todas.

O jogo implementa uma mecânica de combate não agressiva que foi projetada no sentido de curar em vez de derrotar, e com o uso de melodias indígenas de flauta que você toca para domar criaturas, o jogo enfatiza ainda mais a natureza da experiência de proteção do jogo.

Creatures of Ava será lançado para Xbox Series Xe Windows 11 em 2024, sem data concreta ainda. Nota de destaque para o facto do jogo ficar disponível no PC Games Pass e Xbox Game Pass na data do seu lançamento.