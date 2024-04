2047 km/h: este carro elétrico que chegou à Europa bate o recorde mundial de carregamento

Não é propriamente uma novidade. Já no passado falámos no Zeekr 001. Em breve, este elétrico estará à venda na nossa vizinhança e, para um segmento em constante mudança, o veículo acrescenta, entre as muitas novidades, uma nova bateria capaz de recarregar num instante. Aliás, o vídeo que mostramos é revelador do que aí estará para chegar... um recorde de potência!

Os automóveis elétricos chineses estão a evoluir rapidamente e a melhorar a um ritmo que é difícil de acreditar. O exemplo mais recente é o Zeekr 001, uma grande berlina elétrica vendida na China e em vários países europeus, que recebeu recentemente uma grande atualização.

No programa: ajudas à condução melhoradas, um novo teto panorâmico e novas baterias que podem ser recarregadas num piscar de olhos. Um vídeo publicado por Zeekr no Weibo confirma a teoria e aproveita a oportunidade para bater o recorde de potência, destronando... outro carro elétrico chinês, o Li Auto Mega.

Um pico de 546,4 kW

Vamos ao que interessa: este Zeekr 001, da Geely, recarregou de 10 a 80% em 11 minutos e 28 segundos. É fenomenal, no entanto, o Li Auto Mega ainda está (ligeiramente) à frente em vários critérios.

De facto, demora menos tempo a carregar (10 minutos e 36 segundos), ao mesmo tempo que recupera uma maior capacidade: + 66,5 kWh para o Zeekr em comparação com + 72 kWh para o Li Auto. Por fim, a curva de carga é mais controlada: a 80%, o Zeekr é capaz de aceitar 250 kW, contra 309 kW do Li Auto.

Onde o Zeekr 001 bate o Li Auto Mega é na potência máxima. Enquanto o Li Auto atinge 521 kW, o Zeekr atinge (muito precisamente) 546,4 kW. Isto é suficiente para recuperar 2047 km por hora de carregamento a esta potência!

Sejamos realistas, estes dois automóveis elétricos apresentam valores com que quase todos os outros neste segmento apenas podem sonhar, e as diferenças são apenas marginais.

Graças à bateria... e à rede de carregamento

Dois fatores são responsáveis por este resultado: a bateria e o ponto de carregamento ao qual o Zeekr 001 foi ligado.

No que diz respeito à bateria, estamos a falar da bateria Shenxing da CATL, o líder mundial em baterias - que também está equipada numa versão ainda melhorada do Xiaomi SU7.

Ao contrário do Xiaomi, o Zeekr tem direito a uma arquitetura de 800 volts com esta bateria, o que explica estas pontuações muito boas - com o Shenxing, mas em 400 volts, o Xiaomi SU7 tem de se contentar com 10 a 80% em 30 minutos.

A outra parte responsável é, obviamente, o terminal. A Zeekr utilizou o seu próprio ponto de carregamento de 800 kW. A marca está a instalar pontos de carregamento em toda a China, à semelhança dos Superchargers da Tesla: o seu objetivo é ter 1000 estações na China até ao final de 2024.

Quando vai chegar a Portugal este carro elétrico?

A Portugal ainda não se sabe. O que já se conhece é que a versão "antiga" deste Zeekr 001 já está disponível em vários países europeus, e um responsável da marca disse-nos que o Zeekr chegará a França no final de 2024.