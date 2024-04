Novo Renault Captur chega mais expressivo por dentro e por fora

Lançado há dez anos e com mais de dois milhões de unidades vendidas, em 90 países, o novo Renault Captur chega com um aspeto mais premium.

O Novo Renault Captur é o "automóvel para ser vivido" do segmento B. É versátil, simultaneamente compacto no exterior (4,23 m) e espaçoso no interior, e modular para se adaptar às diferentes utilizações dos clientes, igualmente à vontade na cidade ou fora dela.

Segundo a Renault, a sua posição de condução elevada é apreciada pelos clientes, pois permite um acesso fácil ao automóvel e uma boa visibilidade da estrada. Todas estas qualidades explicam o sucesso de um automóvel que, desde que foi lançado há dez anos, já vendeu mais de dois milhões de unidades, em 90 países.

O novo Captur adota a linguagem de design iniciada por Gilles Vidal, diretor de Design da Renault, assumindo um aspeto mais elegante e dinâmico.

Mantendo os pontos fortes que o tornaram um sucesso até à data, o Novo Captur afirma a sua personalidade com novas proporções, mais atléticas e dinâmicas. A frente horizontal, completamente redesenhada, é simultaneamente gráfica e tecnológica, conferindo-lhe uma forte identidade estilística.

Partilhou Paula Fabregat, diretora de Projetos de Design na Renault.

Embora renovado, a Renault quer que o seu Captur continue a ser a referência dos SUV urbanos, um mercado que representa metade das vendas do segmento B e 30% do mercado total europeu.

Até porque o novo Captur mantém a versatilidade, a carroçaria bicolor e o espaço interior, bem como uma gama de equipamentos generosa e de alta tecnologia. Além disto, a nova geração do Captur ganha uma série de novas funcionalidades.

Mais expressivo por dentro e por fora, com o novo nível de equipamento Esprit Alpine, o estilo do novo Captur oferece elegância e espírito desportivo. O habitáculo é realçado pelos novos estofos e os novos ecrãs no tablier e painel de instrumentos. Disponível em função das versões, o sistema multimédia OpenR Link, com Google incorporado, oferece o melhor da tecnologia a bordo com Android Automotive 12, uma estreia mundial no segmento B.

A arquitetura eletrónica eleva a segurança a novos níveis, com uma gama de ajudas à condução de última geração, incluindo a função de condução híbrida preditiva e o Active Driver Assist, para uma condução autónoma de nível 2.

Em Portugal, o novo Renault Captur vai estar disponível com uma gama de quatro motorizações, entre as quais a opção E-Tech full hybrid de 145 cv. Para uma condução ainda mais dinâmica, a transmissão foi revista e a direção assistida recalibrada. Consoante a versão, o sistema Extended Grip otimiza a tração em todas as condições de condução.

Fabricado em Valladolid, o novo Renault Captur estará disponível, em Portugal, a partir do segundo semestre de 2024.

Há mais de 10 anos, a Renault rompeu com os códigos do segmento B, imprimindo ao Captur o ADN do "automóvel para ser vivido" [...] Está ainda mais em sintonia com os tempos que correm, com um novo design mais assertivo, um motor E-Tech full hybrid e o sistema OpenR Link com Google integrado. Todas estas tecnologias são úteis e estão a ser reconhecidas pelos nossos clientes.

Disse Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault.