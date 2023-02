Zeekr 001: Primeiro carro elétrico de produção em série a exceder 1.000 km de distância

Foi recentemente alcançado um novo marco no mundo da mobilidade elétrica. Pela primeira vez, um carro elétrico produzido em massa pode oferecer um alcance de mais de 1.000 km sem necessidade de ser recarregado. Quem está por trás deste feito sabe o que faz!

O veículo capaz de tal proeza é o Zeekr 001, propriedade da empresa chinesa Geely. Embora ainda não tenham sido produzidas muitas unidades deste modelo, o simbolismo que já carrega é inegável.

Zeekr 001: A bateria de alta capacidade é o segredo

A Zeekr não está atualmente presente na Europa, mas espera-se que entre no mercado europeu até ao final de 2023. Este nome é certamente desconhecido de muitos, mas mencionar que os proprietários da Geely também são proprietários da Volvo, Polestar e parte da Smart, talvez seja suficiente para mostrar a dimensão deste grupo.

De acordo com a informação partilhada, o Zeekr permite 1032 km de alcance total, só possível graças à sua enorme bateria de 140 kWh. Isto só com uma única carga!

Isto é possível não só pela utilização desta bateria maior, mas também pela sua maior densidade. Na prática, isto significa que pode conter mais capacidade de armazenamento enquanto ocupa o mesmo espaço físico.

Com isto, a Geely abre a porta à possibilidade de viajar distâncias cada vez mais longas sem parar. Aliás, até nos veículos a combustão, estes valores são para poucos, muito poucos.

Zeekr 001... o mágico

O veículo em questão tem um comprimento de quase 5 metros e uma distância entre eixos de 3 metros. A suportar tudo está a plataforma SEA concebida especificamente para os veículos elétricos do grupo. A alimentar o 001 são dois motores elétricos, um para cada eixo, que juntos podem produzir 543 cv e fornecer 700 Nm de pico de binário. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 200 km/h.

Considerando o tamanho da bateria utilizada, que sem dúvida acrescenta um peso considerável ao pacote global, o desempenho deste carro é respeitável.

O interior é moderno e simplista, dominado pelo enorme ecrã central de quase 15 polegadas. O painel de instrumentos utiliza um ecrã menor de 8,8 polegadas, e um terceiro ecrã de 5,7 polegadas está disponível para os ocupantes dos bancos traseiros.

E já que estamos a falar de bancos traseiros, vale a pena mencionar que a ausência de um túnel de transmissão faz maravilhas pelo espaço e habitabilidade. Estão também disponíveis outros equipamentos como bancos dianteiros aquecidos e arrefecidos, estofos em pele, climatização automática de três zonas, sistema de som Yamaha, suspensão pneumática adaptável e faróis de matriz LED.

Autonomia

Claro que esta "bela tem senão". Infelizmente, apenas serão produzidos 1.000 unidades do Zeekr 001 com bateria de 140 kWh. Portanto, podemos considerar esta variante como uma edição especial limitada.

As restantes unidades irão oferecer um alcance entre 500 e 700 km, que são também valores interessantes.

Preço

As primeiras unidades do modelo elétrico de longo alcance Zeekr 001 serão entregues durante o primeiro trimestre deste ano. No que toca ao seu preço, temos referência apenas para o mercado chinês. Contudo, o preço começa nos 300.000 yuan e pode atingir os 386.000 yuan, o que convertido em euros representa um valor entre 40 e 50 mil euros.

Zeekr também promete um lançamento europeu do seu veículo elétrico 001, mas ainda não há detalhes sobre as datas e versões que estarão disponíveis, só podemos esperar.