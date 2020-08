Cada vez temos mais endereços de email, mais contas, mais serviços… enfim, uma panóplia de informação que muitas vezes está completamente desestruturada. Assim, uma das formas de termos vários endereços de correio eletrónico, mas dentro da mesma conta, é usarmos um “alias”.

Já vamos explicar o que é e dar alguns exemplos da sua utilidade. Usaremos como exemplo o email do iCloud, mas poderá fazer igualmente noutros serviços de correio.

O que é e para que serve um “alias” no email iCloud

De forma simples, podemos dizer que um alias (“pseudónimo”, “apelido”) é um endereço de email alternativo associado à nossa conta de email principal ou predefinida. Este endereço que criamos funciona como se fosse um “email virtual” cuja única função será encaminhar as mensagens que chegarão até ele para a nossa conta oficial.

Conforme temos visto, hoje tudo pede o nosso endereço de email para nos registarmos. Assim, esta possibilidade de criamos um “alias” pode ser muito importante. Este endereço pode ser usado para disfarçar ou esconder o nosso principal, deixando-o a salvo do spam, por exemplo. Além disso, com facilidade podemos adicionar a este endereço virtual, ou secundário, etiquetas para o destacar dentro da nossa conta “genérica”.

Seguramente haverá muitos outros cenários onde este email alternativo será importante. Fica agora à vossa imaginação.

Como criar e configurar um ‘alias’ no iCloud

Agora que já percebeu para que serve um “alias”, vamos usar a nossa conta iCloud para criar um endereço de email “alternativo” ligado ao nosso endereço principal.

Em primeiro lugar, o utilizador precisa ter a opção Mail ativa nas configurações do iCloud no seu dispositivo iOS. Isso pode ser ativado indo a Definições -> Apple ID -> iCloud -> email. Atenção, se não tiver conta iCloud, poderá criar, é gratuito (muito provavelmente terá, pois deve ter crido aquando da iniciação do seu dispositivo Apple).

Portanto, feito isto vamos lá mostrar como se pode criar e gerir um “alias”.

Abra um qualquer browser e vá a iCloud.com. Agora, coloque o seu ID Apple e palavra-passe. A seguir clique na seta para dar seguimento. Vão ser pedidas conformações de segurança a seguir.

Dentro da área iCloud, escolha a opção Mail.

Assim, o passo seguinte será clicar na roda dentada para entrar nas Preferências do serviço. Qualquer dúvida, amplie a imagem.

Feito isto, vamos então criar aquele que será o nosso endereço de correio “virtual”. Nas Preferências clique no separador @Contas. Lá dentro começa o processo. Clique agora em Adicionar um alias…

O que será pedido é simples de entender. Primeiro escolhemos o “nome” para o nosso alias, que será o prefixo pelo qual o endereço irá encaminhar para o nosso principal.

Pede-nos também o Nome completo, uma Etiqueta e se quiser, coloque a cor que terá essa etiqueta. Depois dos campos preenchidos, clique no botão OK.

Então, na janela seguinte já deve conseguir ver seu alias recém-criado na secção Contas. Aqui, poderá gerir o seu alias. Pode desativar o alias temporariamente a qualquer momento ou simplesmente excluí-lo completamente. Clique em “Terminado” para concluir o procedimento.

Em suma…

Os utilizadores podem criar até três alias ativos com o email iCloud. Assim, com 3 endereços virtuais, poderá ter um para as redes sociais, outro para os serviços do Estado, outro para outros serviços da Internet e sempre protegendo o seu endereço principal. Se eventualmente desativar qualquer um deles, os email serão devolvidos, como se o endereço não existisse.

