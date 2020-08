A Cubot atua, essencialmente, no segmento de entrada dos smartphones e agora acaba de anunciar o lançamento de dois novos smartphones, em concreto, do Note 20 Pro e do C30. São dois modelos bastante acessíveis, com características muito interessantes para a gama.

Saiba mais sobre os novos Cubot Note 20 Pro e Cubot C30.

Cubot Note 20 Pro

O Cubot Note 20 Pro é o modelo mais acessível e apresenta-se como uma versão melhorada do Note 20, anunciado há poucos meses.

O seu processador é o Helio P60, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido através de cartão microSD até mais 128 GB. O ecrã é de 6,5″, com molduras reduzidas e uma resolução HD+.

Na traseira existe um módulo de quatro câmaras, sendo a principal é de 12 MP com sensor Sony IMX486. Na frente existe uma câmara de 8 MP posicionada num recorte no ecrã em forma de gota.

Tem NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm. A sua bateria tem uma capacidade de 4200 mAh.

O Cubot Note 20 Pro, ficará disponível no dia 24 de agosto por menos de 100 €, com stock limitado. Poderá ainda habilitar-se a ganhar um destes smartphones, no passatempo a decorrer na página da marca.

Cubot C30

O Cubot C30 é um modelo um pouco mais caro, também com Android 10 e com o mesmo processador Helio P60. Neste caso, vem equipado com 8 GB de RAM nas versões de 128 GB e 256 GB de armazenamento, garantindo assim um melhor desempenho que a versão anterior.

A bateria é de 4200 mAh e o ecrã de 6,4″ tem já resolução FullHD+. A câmara principal é de 48 MP, com sensor Samsung S5KGM1, auxiliada por mais três câmaras. Na frente existe uma câmara de 32 MP.

Aqui já é possível encontrar sensor de impressões digitais. Tem também NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm.

No dia 24 de agosto ficará também disponível para venda a preço promocional desde cerca de 150€. Aqui poderá participar no passatempo a decorrer na página da Cubot.