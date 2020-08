Captain Tsubasa: Rise of New Champions prestes a chegar

Tal como aqui tínhamos anunciado, está para breve o regresso de Captain Tsubasa, um dos personagens mais famosos do anime (e videojogos). e que já remonta desde o final do século passado.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions é o novo jogo e recebeu recentemente um tutorial a preparar a sua chegada.

Pode-se considerar que Capitão Tsubasa (em inglês, Captain Tsubasa) é um verdadeiro sobrevivente. Isto, pois mesmo 30 anos após ter sido lançado no Japão, ainda continua a dar cartas e a maior prova disso mesmo, é Rise of New Champions.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, vai chegar a 28 de agosto, para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e promete bastante.

Seja para fãs da série ou para novos jogadores, Rise of New Champions promete grandes jogos de futebol com um toque muito especial.

Sim, convém referir que Captain Tsubasa não é um jogo de futebol que apresente muitas semelhanças aos que dominam o mercado. O jogo segue o estilo do anime e praticamente transporta o jogador para dentro dela.

Preparem-se, portanto para jogos intensos e repletos de animações brutais dos lances capitais do jogo.

Tutorial de Captain Tsubasa: Rise of New Campions

Recentemente a Bandai Namco disponibilizou um vídeo dedicado a Captain Tsubasa: Rise of New Champions que funciona, acima de tudo, como um tutorial do jogo (vídeo mais abaixo).

No vídeo podemos ver um pouco da jogabilidade de Rise of New Champions assim como das principais mecânicas de jogo e dos controlos usados.

Um aspeto de particular importância é a existência da Barra de Espírito (Spirit Gauge). Esta barra é o que permite aos jogadores fazerem carrinhos, passes e remates especiais.

Uma vez usada, terá de ser novamente preenchida e isso ocorre com o desenrolar do jogo, demorando mais ou menos tempo consoante a quantidade em falta e o jogador em questão.

Creio que será justo dizer que todos os jogadores procuram executar ataques especiais e para tal, não só têm de possuir Espírito suficiente na Spitir Gauge, como terão de pressionar o botão de remate durante algum tempo para despoletar esses ataques. Consoante o jogador, terão um ataque especial ou não.

Curioso o efeito de Clash, que corresponde a um duelo aéreo dentro da área. Nessas condições o jogador terá de pressionar os botões rapidamente para ganhar o confronto e conseguir o remate com sucesso.

O vídeoexplica ainda a V-Gauge e mostra também como driblar, executar combinações especiais, driblar, fazer cortes… e mostra alguns ataques especiais de alguns jogadores.

Trata-se de um tutorial interessante de antecipação ao jogo que fornece dicas interessantes e aumenta ainda mais as expetativas em redor do jogo.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions chega a 28 de agosto, para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.