4 200 carros Hyundai estão presos a bordo de um navio desde 2019

Apesar de nos dias de hoje existir muita tecnologia e também muitos meios de “resgate” em mar… a verdade é que há situações complexas. Em 2019, antes da pandemia, um cargueiro de 656 pés (200 metros) chamado MV Golden Ray começou a virar apenas 23 minutos após a sua partida do porto de Brunswick a 8 de setembro.

A bordo, este navio transportava 4 200 carros Hyundai que ainda se encontram “presos”.

Foi a 8 de setembro de 2019 (quase a fazer um ano) que o navio MV Golden Ray virou com 4 200 carros Hyundai a bordo. Felizmente não houve qualquer tipo de vítimas, no entanto os veículos continuam presos no navio.

O MV Golden Ray tem 32 metros de largura e uma capacidade para 20 995 toneladas de peso morto. Segundo a NPR, o navio terá que ser demolido com cuidado para ir sendo removido do mar aos poucos.

No entanto, face à pandemia que o mundo vive, o navio continua perto ao porto de Brunswick. E para complicar as operações, dez funcionários do grupo que está responsável pelo desmantelamento testou positivo à COVID-19 e outros 50 tiveram de ficar em quarentena.

Sabe-se ainda que, para o processo de desmantelamento, irá ser usado um navio de carga VB-10.000 de casco duplo que terá dois guindastes de pórtico de 225 pés de altura (68 metros). A tarefa será cortar o navio de carga em oito grandes partes.

Vídeo mostra como o navio poderá ser removido…

Por estas alturas de furacões, o “resgate” poderá tornar-se ainda mais demorado e complexo. De acordo com o Interesting Engineering, os carros que estão a bordo têm o depósito cheio, o que por conseguinte se poderá tornar num sério problema ambiental. Para além disso, o caso continua em investigação para que se consiga determinar as causas do acidente. O desmantelamento também terá que ser realizado com a máxima precaução.