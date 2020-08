Fortnite – Google obriga OnePlus a quebrar acordo com Epic Games

A OnePlus tinha com a Epic Games um acordo que colocava nos smartphones uma forma de instalar os jogos diretamente da Epic Games, sem passar pela Play Store. É de recordar também que a OnePlus foi a primeira marca a ter Fortnite a 90fps nos seus smartphones.

No entanto, depois do jogo ter sido banido da App Store e da Play Store, por violação das regras das lojas, Epic Games acusa a Google de obrigar a OnePlus a quebrar o contrato.

Fortnite vs lojas de aplicações

Ontem surgiu a notícia de que a Apple e a Google haviam retirado das suas lojas de aplicações o popular jogo Fortnite. Esta ação foi o culminar de uma luta que se iniciou desde que a aplicação chegou às lojas. Em resumo, a Epic Games oferecia descontos a quem comprasse extras diretamente da sua loja, ao invés de usar as lojas de aplicações. Esta ação, vai contra as regras das lojas Play Store e App Store.

Através desta forma indireta de pagamento a Epic Games conseguia contornar as taxas de 30% que a Apple e a Google cobram por cada compra.

Logo depois deste bloqueio, a Epic Games aprontou-se a processar as duas empresas pela remoção da app. Segundo a Epic Games, a Google e a Apple estão a usar a sua posição dominante para prejudicar o trabalho dos seus concorrentes inovadores, dos seus clientes e a própria experiência dos utilizadores.

OnePlus obrigada a quebrar acordo com Epic Games

No documento onde é formalizada a queixa contra a Google. A Epic Games acaba assim por acusar a Google de obrigar a OnePlus a quebrar um acordo que tinha com a empresa. Além de algumas exclusividades oferecidas pela Epic Games, os smartphones da marca vinham com software pré-instalado que dava acesso à instalação deste e doutros jogos sem passar pela Play Store.

Além da OnePlus, a LG parece ter sido também obrigada a fazê-lo.

Nesta acusação, a Epic Games relata que tinha um acordo com a OnePlus que tinha como base oferecer este serviço de instalação nos smartphones da OnePlus em todo o mundo. No entanto, a OnePlus foi obrigada a limitar esta funcionalidade à Índia, por indicação da Google.

A Epic Games refere que a OnePlus alegou preocupações da Google por potenciais instalações “silenciosas” que a app da Epic Games pudesse fazer nos smartphones, o que não iria acontecer se as instalações passassem pela Play Store.

OnePlus informou à Epic que a Google estava “particularmente preocupada que a aplicação da Epic Games pudesse instalar e atualizar vários jogos, com uma instalação silenciosa ignorando a Google Play Store.

Com a LG, as negociações passavam por os smartphones da marca virem com a app da Epic Games pré-instalada, no entanto, uma vez mais, a LG referiu ter com a Google um acordo que impedia a instalação de apps se ser pela Play Store, durante este ano.

O site The Verge contactou a Google para perceber em que consistia este acordo, no entanto, a empresa recusou-se a comentar.

O consumidor é que perde…

Agora, a Epic Games tem em mãos uma luta contra as duas gigantes da tecnologia. De certa forma, dominam o mercado e parece que o conseguem controlar. Segundo a Epic, estão a prejudicar as empresas que tentam oferecer mais opções aos consumidores e os próprios consumidores.

Os utilizadores de iOS estão assim impedidos de ter acesso ao jogo. Os utilizadores Android podem contornar essa questão, no entanto, quem usava a Play Store para ter acesso à app, não terá mais essa possibilidade.

