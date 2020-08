CaseCrawler: a capa de smartphone inteligente que rasteja até ao carregador

Quantas vezes o nosso smartphone fica sem carga e não sabemos do carregador? E se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo? Para isso mesmo foi criada a capa de smartphone inteligente CaseCrawler que rasteja até ao seu carregador wireless.

O dispositivo foi desenvolvido por investigadores sul-coreanos e conta com pequenas pernas robóticas para conseguir deslocar-se ao local de carregamento.

Capa com pernas robóticas leva o smartphone até ao carregador

Sim, leu bem, trata-se mesmo de uma capa para smartphone com mini pernas robóticas capazes de andar. A novidade designa-se CaseCrowler e ainda é apenas um projeto numa fase embrionária, mas pode vir a ser uma interessante e útil realidade.

A ideia foi desenvolvida por uma equipa de investigadores da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. O CaseCrowler traz então umas pequenas pernas robóticas que permitem que a capa do smartphone rasteje e leve o smartphone até ao carregador sem fios para recarregar a sua bateria. No fundo o modo de funcionamento é semelhante ao dos robots inteligentes.

As pernas robóticas deste bizarro gadget tremem assim que a capa se move, e são mesmo capazes de subir alguns obstáculos, como por exemplo livros.

No entanto, quando as pernas robóticas não são necessárias, ficam dobradas de forma a manter a capa direita na superfície.

Mas para tornar esta tecnologia possível, a capa conta com um pequeno motor, o que por conseguinte torna o dispositivo maior e mais pesado, adicionando cerca de 82 gramas ao conjunto.

Veja a CaseCrawler em funcionamento no seguinte vídeo:

A equipa que desenvolveu a CaseCrawler criou outra versão do motor com 23 gramas, sem ser em capa de telemóvel, que por sua vez foi capaz de carregar o peso de cerca de 300 gramas, ou seja 13 vezes mais do que o seu peso. E 300 gramas é um peso superior à esmagadora maioria dos smartphones que atualmente estão no mercado.

Caso o projeto possa vir a ser lançado aos consumidores, então não se assuste se vir o smartphone de alguém a andar sozinho até ao seu carregador wireless.