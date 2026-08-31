Apple Watch Series 12 e Ultra 4: eis o que já se sabe antes do lançamento

A Apple prepara-se para mostrar ao mundo os seus novos smartwatches já no dia 9 de setembro, e as fugas de informação não param de chegar. De tal forma que há mais peças para juntar ao puzzle sobre o que esperar do Watch Series 12 e do Watch Ultra 4.

Conforme informámos anteriormente e ao contrário do que alguns rumores tinham feito crer, não é desta que o Touch ID chega ao pulso.

Num novo leque de informações, Mark Gurman, da Bloomberg, partilhou que não deverão existir alterações relevantes ao design dos novos modelos, que deverão manter-se muito próximos dos atuais Series 11 e Ultra 3.

No entanto, há uma novidade que poderá agradar aos saudosistas: a possível reintrodução da caixa em cerâmica para o Series 12.

Segundo o jornalista, que já desvendou muitos detalhes sobre as apostas da Apple ao longo dos anos, a empresa de Cupertino já testou internamente versões em cerâmica branca e cinzento-escuro, recuperando um acabamento que já tinha sido usado no topo de gama do Series 3, em 2017.

Quanto ao rumor de uma bracelete com sensor de saúde integrado, esse parece não ter vingado. Pelo menos, Mark Gurman não lhe fez qualquer referência nesta atualização.

Finalmente, mais desempenho no Apple Watch

Entretanto, se há área onde a atualização é mais aguardada, é no processador.

Tanto o Series 11 como o Ultra 3 continuam a usar o mesmo chip S10 que já equipava o Series 10 e o Ultra 2, pelo que a chegada de um novo chip, presumivelmente o S11, deverá trazer um salto de desempenho ao Apple Watch.

Saúde e fitness em foco

Além da potência, a Apple parece estar a apostar fortemente na monitorização de saúde. Segundo avançado, uma das novidades em testes é a possibilidade de o sensor de frequência cardíaca recolher dados de forma contínua ao longo de todo o dia, e não apenas em intervalos pontuais.

A juntar a isto, as aplicações Saúde e Fitness deverão sofrer uma reformulação, passando a apresentar mais métricas de bem-estar.

De acordo com Gurman, o objetivo é aproximar a experiência daquilo que marcas como a Whoop ou a Oura já oferecem, cada vez mais populares entre quem gosta de acompanhar de perto os seus indicadores de saúde.

O que deverá ficar de fora do Apple Watch

Apesar das novidades, não é esperado um novo Apple Watch SE 4 este ano, e a tão falada funcionalidade de deteção de glicose no sangue continua a ser um projeto a longo prazo, com a Apple a apontar para uma eventual chegada por volta de 2030.

Por fim, a renovação mais profunda do design do Apple Watch parece estar reservada para daqui a um ou dois anos.

Leia também: