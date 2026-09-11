Oslo proibe os óculos inteligentes dentro das salas de aula

A capital da Noruega, Oslo. tomou uma decisão drástica para travar o avanço de novos dispositivos tecnológicos nas escolas. As autoridades municipais determinaram a proibição total de óculos inteligentes em todos os níveis de ensino. A medida abrange a totalidade do horário letivo, impedindo os alunos de utilizarem este tipo de acessório tanto nas salas de aula como nos períodos de recreio.

O objetivo central desta intervenção passa por salvaguardar a privacidade e proteger os menores contra práticas abusivas de captação digital. A autarquia não quer que os estudantes acabem transformados em alvos passivos para sistemas de recolha em massa de dados promovidos por gigantes da tecnologia, com particular foco nas soluções desenvolvidas pela Meta.

Oslo: ameaça invisível e os riscos da IA

O foco de tensão reside na facilidade com que estes equipamentos conseguem operar sem levantar suspeita à sua volta. Os modelos atuais permitem gravar vídeos, tirar fotografias, ouvir música e até recorrer a assistentes virtuais alimentados por IA através de comandos impercetíveis. O receio agrava-se com os desenvolvimentos que apontam para a futura integração de capacidades de reconhecimento facial em tempo real.

Perante este cenário, os responsáveis locais defenderam a urgência de encarar a realidade do mercado de consumo, onde estes aparelhos já circulam com grande facilidade. A incapacidade de identificar de forma clara quando uma lente está ativa e a captar o que acontece ao redor cria um problema imediato de convivência, afetando o direito fundamental à privacidade de alunos e docentes.

Ação direta municipal contra lentidão das regras nacionais

A liderança do pelouro da Educação em Oslo criticou abertamente a lentidão das instâncias governamentais norueguesas. Enquanto o executivo central optou por criar grupos de trabalho técnicos para estudar futuras regulações sobre inteligência artificial e vigilância pública, o município considerou que a proliferação acelerada dos óculos nos recreios exigia uma resposta prática sem qualquer adiamento.

Na perspetiva das autoridades municipais, a mera análise teórica do fenómeno não resolve o impacto que já está a ser sentido nos estabelecimentos de ensino. O modelo de negócio assente na captação silenciosa de imagens exige limites imediatos, de forma a garantir que os recintos escolares continuem a ser espaços seguros e livres de monitorização indiscriminada.

A determinação de banir estes equipamentos foi fixada formalmente no final de agosto, tendo a sua divulgação pública sido adiada por alguns dias devido ao período de trégua política observado no país. Com a regra agora plenamente em vigor e comunicada de forma oficial, Oslo coloca-se na linha da frente de uma discussão tecnológica que em breve deverá chegar a muitos outros países europeus.