Como o Japão está a usar satélites e IA para resolver um problema da habitação

Num contexto relativamente semelhante ao português, o Japão está a usar Inteligência Artificial (IA) e satélites para resolver um problema da habitação. Poderemos, em Portugal, inspirar-nos?

Segundo a Kyodo News, dezenas de empresas japonesas estão a aproveitar uma combinação de imagens de satélite e IA para encontrar casas abandonadas que possam ser colocadas à venda. Esta estratégia surge, num cenário em que o país, cada vez mais envelhecido, procura lidar com um aumento no número de casas abandonadas.

Um serviço prestado pela startup Where Inc. utiliza IA treinada com dezenas de milhares de fotos para identificar telhados envelhecidos, baseando-se em características como ferrugem e cores. As casas que provavelmente foram abandonadas são marcadas nas imagens de satélite.

Conforme contado, este serviço parece ser, de facto, útil: um utilizador do serviço, Kotaro Yasue, encontrou recentemente uma casa de madeira de dois andares e entrou em contacto com o proprietário por via de um registo imobiliário.

Dessa forma, descobriu que a casa estava abandonada há mais de 10 anos e que o proprietário não sabia o que fazer com ela. Kotaro Yasue não perdeu tempo e concordou comprá-la por um iene (o equivalente a 0,0055 euros).

Antes de começar a usar o serviço, eu tinha de visitar imobiliárias locais ou verificar cada local por conta própria.

Contou Yasue.

De acordo com a startup Where, o serviço de IA tornou-se disponível com a ajuda de tecnologia desenvolvida por uma entidade afiliada à Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa para analisar crateras na Lua.

O seu serviço pode, também, ajudar a encontrar terrenos que possam ser usados como estacionamentos ou locais de instalação de painéis solares.

A empresa sediada em Tóquio já conquistou cerca de 50 clientes empresariais, desde o lançamento em grande escala do serviço, em 2024.

O objetivo passa, desde então, por "ajudar (as empresas) a fazer uso real de imóveis inexplorados".

Com dados do Governo japonês a mostrar que havia cerca de nove milhões de casas abandonadas, em 2023, otimizar a sua descoberta poderá ajudar a fazê-las chegar aos interessados na sua compra.

Portugal poderia beneficiar da IA para detetar casas devolutas

Num cenário de abundância de casas devolutas, com os últimos Censos do Instituto Nacional de Estatística (INE) a indicarem que existem, em Portugal, cerca de 723 mil casas vazias ou abandonadas, recorrer à IA e a satélites poderia ser uma solução, também, viável.

Já existe, contudo, uma app que procura mapear as casas devolutas no país, com a ajuda de todos os cidadãos: chama-se Devolutos, é gratuita e permite que qualquer pessoa assinale a existência de um prédio vazio na aplicação.

Para registá-lo, basta fotografar um imóvel devoluto e associar-lhe a localização geográfica. Em junho, apenas tinha sido feita a recolha fotográfica de edifícios na cidade de Lisboa.