Novo método forense que revela impressões digitais em munições disparadas

O que era antes apenas possível nos filmes, agora, já está ao serviço do combate ao crime. Nova tecnologia para revelar impressões digitais em munições disparadas.

Investigadores da Maynooth University, na Irlanda, desenvolveram um processo eletroquímico que permite visualizar impressões digitais em cápsulas de munições disparadas, algo até agora considerado praticamente impossível.

Desafio histórico na forense de armas

Tradicionalmente, quando um projétil é disparado, o calor extremo e a pressão elevados dentro do cano destroem ou alteram profundamente os resíduos deixados pelas digitais.

Assim, métodos convencionais de visualização (como aplicação de pós, fumigações com cianoacrilato ou tratamentos com ninhidrina) falham frequentemente nesse contexto.

Estes métodos dependem sobretudo de resíduos sebáceos e suor deixados pela pele, que aderem ou reagem com reagentes químicos para evidenciar os padrões de cristas digitais.

O método eletroquímico: como funciona

O novo método utiliza a impressão digital como “máscara” sobre a superfície metálica (como o latão) da cápsula.

Quando é aplicada uma baixa voltagem, procede-se à deposição metálica apenas nas regiões livres da máscara deixada pela impressão, resultando numa imagem de alta contraste das cristas em negativo.

Em termos simples: a área onde o dedo deixou resíduos impede a deposição, enquanto o resto se reveste com metal. Isso permite ver o padrão das cristas mesmo após o disparo, contrariando a premissa antiga de que isso era inviável.

Estado atual e limitações

Apesar do grande avanço, a técnica ainda está em fases preliminares. Os investigadores destacam que o tipo de metal (latão mostrou bons resultados), a presença de corrosão, a exposição a calor extremo ou ambientes agressivos podem comprometer a eficácia.

Por exemplo, superfícies de aço inoxidável, alumínio ou munições muito expostas ao tempo/ar podem apresentar desafios significativos, alterações metalúrgicas ou oxidação podem impedir a máscara deixada pela impressão de funcionar como previsto.

Potenciais aplicações

Além das cápsulas de munição usadas em crimes com armas de fogo, o mesmo princípio poderá, futuramente, aplicar-se a outras superfícies condutoras, como lâminas, fragmentos de bombas ou material sujeito a chamas/arcos elétricos.

Contudo, cada novo tipo de superfície exigirá otimização dos reagentes e do procedimento, em função da natureza dos resíduos, do dano térmico ou da deformação da amostra.

Impacto no domínio forense e legal

Se confirmada a fiabilidade em ambientes reais, não apenas laboratoriais, esta técnica poderá transformar a forma como armas e suspeitos são ligados à cena do crime. Até aqui, encontrar digitais em cápsulas disparadas era uma das “regras difíceis” da forense moderna.

Mas, como lembra um advogado criminalista norte-americano, o facto de a tecnologia parecer promissora não basta para que seja aceite em tribunal: é indispensável que o método seja validado, reproduzível, testado às cegas e aceite pela comunidade forense.

Conclusão

O método desenvolvido pela Maynooth University representa uma inovação significativa na ciência forense: a possibilidade real de recuperar impressões digitais em cápsulas de munição já disparadas.

Ainda assim, resta percorrer um caminho de validação e adaptação antes de se tornar prática corrente em investigações criminais. A evolução poderá abrir novas fronteiras na análise de armas e evidências em cenas de crime.