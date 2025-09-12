Os seus filhos vão querer muito estes earphones da iServices

Estes fones sem fios para criança da iServices são o gadget perfeito para os miúdos mais tech - permitem ouvir música, atender chamadas ou usar assistentes de voz.

A capa é colorida, resistente e vem com uma corrente que permite pendurar ao pescoço para evitar perdas! Têm autonomia até 10 horas, um estojo com LED indicador do carregamento e controlo tátil.

Principais características dos earphones iServices Criança

Qualidade de som e Bluetooth 5.3 para uma ligação estável com alcance de até 10 metros.

para uma ligação estável com alcance de até 10 metros. Excelente Autonomia: São até 10 horas de uso contínuo que precisam de menos de 2 horas de carregamento.

São até 10 horas de uso contínuo que precisam de menos de 2 horas de carregamento. Design prático e divertido : um estojo de carregamento portátil com LED que indica se o carregamento está a ser efetuado e a ligação com outros equipamentos está estável.

: um estojo de carregamento portátil com LED que indica se o carregamento está a ser efetuado e a ligação com outros equipamentos está estável. Corrente para pendurar ao pescoço, um item perfeito para evitar perdas.

Graças ao controlo tátil a partir dos Earpods terá acesso a várias funcionalidades como atender, rejeitar ou desligar chamadas com um toque. Controle a música que ouve ao desligar nos auriculares. Assim poderá reproduzir/pausar, mas também avançar ou recuar bem como ajustar o volume. Para ativar o Assistente de voz, toque três vezes para realizar a sua ativação.

Na embalagem destes fones bluetooth para Criança vai encontrar um par de auriculares sem fios, um estojo de carregamento portátil, um cabo de carregamento USB-C (30 cm), corrente para pendurar ao pescoço e um manual de instruções. Estes gadgets custam apenas 29,95 €.

