Em 2018, a Apple manteve conversas com a DuckDuckGo para substituir o Google como o mecanismo de pesquisa predefinido no modo de navegação privada, mas acabou por rejeitar a ideia. Estas informações foram partilhadas nas transcrições relacionadas com o processo antitrust do governo dos EUA contra a Google.

Existe ou não um monopólio da Google?

Nos testemunhos que fazem parte do processo, o CEO da DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, disse que a sua empresa teve cerca de 20 reuniões e telefonemas com executivos da Apple, incluindo o responsável pelo Safari, em 2018 e 2019 para se perceber qual seria a possibilidade de tornar o mecanismo deste motor de pesquisa integrado com o Safari para o utilizar no modo de navegação privada.

De acordo com a Bloomberg, a Apple não avançou com o acordo porque John Giannandrea, que se juntou à Apple como engenheiro responsável pela pesquisa em 2018, assumiu que, como o DuckDuckGo depende do Bing para suas informações de pesquisa, provavelmente também fornece à Microsoft algumas informações do utilizador.

Isso levou Giannandrea a acreditar que o marketing de privacidade do DuckDuckGo é "um pouco incongruente com os detalhes".

Num e-mail de fevereiro de 2019 para outros executivos da Apple, Giannandrea disse que, portanto, era "provavelmente uma má ideia" mudar para o DuckDuckGo na navegação privada no Safari.

Se a Apple quisesse seriamente mudar para o DuckDuckGo, "Eu provavelmente insistiria em fazer muito mais diligência com o DuckDuckGo", disse ele.

DuckDuckGo e os milhões que a Google paga à Apple

O julgamento é entre o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) e a Google, com o DoJ a apontar o domínio da Google nos dispositivos Apple como prova de que a Google detém o monopólio dos motores de pesquisa.

Um acordo de vários milhares de milhões de dólares entre a Apple e a Google faz com que a Google seja o motor de busca predefinido no iPhone, iPad e Mac.

Na semana passada, o julgamento revelou que a Microsoft considerou vender o seu motor de busca Bing à Apple. Se a aquisição se tivesse concretizado, o Bing teria substituído o Google como motor de pesquisa predefinido nos dispositivos Apple.

O chefe de serviços da Apple, Eddy Cue, também teve de testemunhar e explicou por que razão o Google é o motor de pesquisa predefinido do iPhone.

Fazemos com que o Google seja o motor de pesquisa predefinido porque sempre pensámos que era o melhor.

Disse Cue.

Ele continuou a dizer que a Apple não optou por outro fornecedor do mecanismo de pesquisa porque não há "alternativa válida".

Embora o Google seja o mecanismo de pesquisa padrão nos dispositivos Apple, os utilizadores podem optar por trocar para Yahoo, Bing, DuckDuckGo ou Ecosia como alternativa.