5 jogos alternativos ao Fortnite para iOS e Android

Depois que a AppStore da Apple e o Google Play Store baniram o popular jogo Fortnite, muitos jogadores ficaram descontentes pois isso prejudicou a experiência e ainda o seu avanço no jogo. Para além disso, quem tinha ideia de instalar a app, deixou de o conseguir fazer.

Por essa razão, hoje trazemos 5 jogos alternativos ao Fortnite que pode já instalar e jogar no seu equipamento com iOS ou Android.

Se instalou o Fortnite e agora viu a sua prestação condicionada pela remoção do jogo na App Store e no Google Play, ou se por outro lado nunca chegou a instalar o jogo mas queria tê-lo experimentado, então não desespere.

Hoje trazemos 5 sugestões de jogos que são verdadeiras alternativas ao Fortnite da Epic Games. Vamos conhecê-los!

#1 – Rules of Survival

Trata-se de um jogo estilo Battle Royale que atualmente já é jogado por mais de 280 milhões de pessoas em todo o mundo.

É, tal como o nome indica, um verdadeiro jogo de sobrevivência onde deverá usar toda a sua inteligência para definir uma estratégia que o deixe vivo pelo máximo de tempo possível.

Com um novo mapa de 8 x 8 km totalmente atualizado, o jogo suporta até 300 jogadores a batalhar numa vasta variedade de terrenos, mas apenas um pode sobreviver.

Pode optar por jogar sozinho ou integrar equipas com até 120 jogadores. Para ajudar nesta luta, tem à disposição várias armas de fogo e acessórios. Também tem ao dispor veículos para conduzir nos diferentes terrenos.

Este jogo conta já com mais de 50 milhões de downloads, tem uma classificação de 3,9 no Android onde ocupa 3 GB de espaço. Já no iOS está classificado com 4,5 e ocupa 2,5 GB de espaço.

Mas nem todos poderão jogar pois jogo está aconselhado a maiores de 17 anos.

#2 – Cyber Hunter

Este é um jogo Battle Royale competitivo com vários aspetos, como por exemplo sobrevivência, tiro, construção, exploração, habilidades, parkour, e muito mais.

O jogo conta a história do nosso futuro depois que a tecnologia entre cérebro e computador está já bastante avançada, e a civilização humana passa para outra fase de evolução. Há vários confrontos a acontecer e o jogador deve então estar à altura do desafio.

Neste mundo de ficção científica, os heróis conquistam superpoderes com a ajuda dos Drois quânticos.

Pode criar personagens vivas com rostos verossímeis com a ajuda da arte de modelagem facial de última geração e mais de cem designs de cosméticos. Experimente várias habilidades táticas como camuflagem óptica, barreiras quânticas, campos de força invisíveis e cobertura.

Cyber Hunter pode ser jogado a solo, em dupla ou em equipas de quatro jogadores, escolhendo o Modo Clássico ou o Six Forces Blitz.

O jogo já conseguiu mais de 10 milhões de downloads e está classificado com 4 estrelas no Google Play, onde ocupa 2,2 GB. No iOS está pontuado com 4,5 e ocupa 3,5 GB de espaço no armazenamento.

Está indicado para maiores de 12 anos.

#3 – Call of Duty

Este já é um nome bem conhecido do mundo gaming, sendo também um os títulos mais antigos de FPS.

Atualmente há alguns jogos semelhantes ao Call of Duty, como por exemplo o PUBG Mobile. Na versão para dispositivos móveis, o CoD possibilita que até 100 jogadores entrem em ação num campo de batalha com armas e várias personagens.

Um dos pontos mais fortes deste jogo é, definitivamente, os fabulosos gráficos.

Este é um jogo da Activision que dispensa mais apresentações e tem uma fantástica pontuação de 4,8 na App Store, ocupando aqui 1,9 GB de espaço. Já para Android conta já com mais de 100 milhões de downloads, tem uma classificação de 4,5 e ocupa 1,5 GB.

#4 – PUBG Mobile

PUBG Mobile (Playerunknow’s Battlegrounds) da chinesa Tencent Games é atualmente um dos mais populares jogos FPS para os dispositivos móveis. Este foi o título que, por exemplo, mais faturou no mês de maio de 2020.

O jogo está em constante atualização, oferecendo vários novos mapas para que os jogadores se motivem e contem com novidades frequentemente.

Este é assim um jogo bastante intenso em que qualquer momento de distração pode ser o fim da sua aventura. Sobrevivência é a palavra chave e, desta forma, tem que lutar com tudo o que tem sempre que detetar uma ameaça.

PUBG Mobile tem uma classificação de 4,4 na App Store e ocupa 2,4 GB de espaço. O jogo já foi sacado mais de 100 milhões de vezes para Android, onde está classificado como 4,1 e ocupa 1,6 GB de armazenamento.

#5 – Knives Out

A última sugestão é o jogo Knives Out, também do género Battle Royale. O jogador começa num mapa de uma ilha deserta, deixado por um helicóptero, mas em vez de um para-quedas, o jogador desliza até ao solo através de um wingsuit, uma espécie de macacão voador.

Em cada desafio podem participar no máximo até 100 jogadores. O jogo é então semelhante ao PUBG Mobile, conta com um ritmo acelerado, com mapas pequenos em que deve haver sangue frio para atirar a matar. Pois o objetivo é, claro está, sobreviver a este campo de batalha.

Knives Out tem mais de 10 milhões de downloads no Google Play, onde está classificado com 3,4. Já na App Store conta com uma classificação de 4 estrelas e ocupa 2,8 GB.

Já jogou ou vai jogar alguma destas alternativas ao Fortnite?