PUBG Mobile foi o jogo que mais faturou no mês de maio

De todos os jogos existentes para dispositivos móveis, PUBG Mobile tem, de facto, surpreendido. Prova disso é que este foi o jogo que mais faturou no mês de maio.

Os jogos para smartphone e tablet estão cada vez mais elaborados e apelativos. Assim, não é de admirar que os utilizadores instalem, joguem e ainda gastem algum dinheiro no jogo para conseguirem avançar mais rapidamente.

A pandemia da COVID-19 trouxe várias consequências e dissabores a diversos setores, nomeadamente no mercado dos smartphones onde a quebra nas vendas foi bastante acentuada.

Mas há outros segmentos onde crise provocada pelo coronavírus teve o efeito contrário, acentuando e promovendo as vendas. De entre os beneficiados constam, por exemplo, os serviços de venda online, plataformas de videochamada, aplicações móveis e também jogos.

PUBG Mobile é líder na faturação de maio de 2020

E no mundo dos jogos há um que se tem destacado dos demais por boas razões. O PUBG Mobile é um jogo para dispositivos móveis que tem conquistado vários jogadores.

De acordo com a consultora Sensor Tower, o Playerunknow’s Battlegrounds (PUBG) Mobile conseguiu angariar 226 milhões de dólares, cerca de 201 milhões de euros, no mês de maio. Este montante diz apenas respeito ao dinheiro gasto pelos jogadores no jogo, sem contar com outras fontes de rendimento, como publicidade.

Em segundo lugar ficou o jogo Honor of Kings, arrecadando 204,5 milhões de dólares, ou seja, 192 milhões de euros em compras feita pelos consumidores. Tanto este jogo como o PUBG tiveram mais de metade da sua receita vinda da China, sendo que o crescimento ano-a-ano superou os 40%.

Outro jogo para dispositivos móveis que também tem crescido é o Pokémon Go que se encontra na sétima posição e conseguiu faturar 82,2 milhões de dólares, cerca de 73 milhões de euros no mês passado. Esta é a maior conquista de receita do jogo vinda dos gastos dos jogadores desde setembro de 2019.

Já se falarmos apenas da App Store da Apple, o jogo Honor of Kings é o líder de facturação do mês de maio. Por sua vez, no Google Play Store o primeiro lugar é ocupado pelo jogo Coin Master.

Joga algum destes jogos?