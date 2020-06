Análise: smartphone Elephone E10, um design moderno a baixo custo

A procura por smartphones de baixo custo é grande e é com frequência que nos chegam pedidos de sugestão de smartphones a rondar os 100/150 €. Existem inúmeras opções nessa faixa de preços e hoje trazemos a análise um dos bons exemplos a considerar, nomeadamente o Elephone E10 que hoje trazemos em análise.

Conheça em pormenor o smartphone Elephone E10.

Especificações Gerais

O Elephone E10 destaca-se essencialmente pelo seu design e câmara de 48 MP, no entanto, existem outras características a destacar.

Começando pelo ecrã, tem uma diagonal de 6,5″ com resolução HD+ de 720 x 1560 píxeis. Esta é a resolução esperada num smartphone na gama de preços já mencionada. Além disso, este ecrã tem margens relativamente finas e apresenta um pequeno entalhe em gota onde está colocada a câmara frontal.

O sistema operativo é o Android 10, algo que se revela bastante positivo nesta gama. O mais interessante é que o smartphone só traz praticamente apps Google essenciais para o funcionamento imediato, sem intervenção do fabricante em apps e design que geralmente não é do agrado dos utilizadores. Assim, tudo o resto é o utilizador a escolher.

O processador que o equipa é o octa-core MediaTek MT6762D, mais conhecido por Helio A25, e a GPU é uma IMG PowerVR GE8320. Vem com 4 GB de RAM e ainda 64 GB de armazenamento interno.

As câmaras e outras especificações do Elephone E10

A câmara frontal é de 13 MP, com abertura f/2.8. A câmara traseira é quádrupla e oferece a seguinte configuração: 48 MP, f/1.8 (grande angular) + 13 MP (ultra grande angular) + 5 MP (macro) + 2 MP (profundidade). É ainda auxiliada por um flash LED.

A bateria tem uma capacidade de 4000 mAh e o carregador permite carregar com uma potência máxima de 10W. Adicionalmente, inclui porta USB tipo-C, Bluetooth, Wi-Fi e NFC, ultimamente tão procurado pela questão dos pagamentos. Curiosamente, sendo um modelo de entrada de gama, não oferece jack de áudio de 3,5mm, seguindo a tendência das grandes marcas.

Por falar em áudio, altifalante para chamadas encontra-se no sítio habitual, acima do ecrã, e outro para alta-voz e reprodução de conteúdo multimédia na lateral inferior. Além disso, inclui dois microfones.

Inclui ainda um sensor de impressões digitais, posicionado na lateral do smartphone, que também funciona de forma rápida e correta.

Na caixa

O Elephone E10 vem numa caixa acompanhado do adaptador de corrente de 10W, do cabo USB/USB Tipo-C, de uma capa protetora de silicone e ainda de uma película protetora de ecrã.

O Design do Elephone E10

O E10 da Elephone apresenta-se com um design moderno, nomeadamente, com um ecrã com margens reduzidas, fino e com um módulo de câmaras traseiras que nos remete para os mais recentes topos de gama, como os Samsung Galaxy S20 ou Huawei P40.

Além do vidro do ecrã na frente, toda a restante estrutura é em plástico. O modelo que temos em testes é de cor azul e verde, em gradiente, e há também um modelo em preto. Assim, responde à procura por parte de público mais exuberante e também mais discreto.

As laterais são ligeiramente curvadas e acompanham a cor da traseira. À esquerda vem o slot para cartões. Em concreto, permite colocar dois cartões nanoSIM e ainda um cartão microSD. Assim é possível expandir a capacidade de armazenamento sem ter que abdicar de ter dois cartões SIM, como acontece com a grande maioria dos smartphones.

Continuando a olhar para as laterais, do lado direito existe o sensor de impressões digitais onde também está integardo o botão de power. Nessa mesma lateral existe ainda o botão de ajuste de volume. Em baixo, vem a porta USB Tipo-C, o microfone e o altifalante. Por fim, em cima, apenas outro microfone.

Olhando à zona do ecrã, não tendo as margens mais reduzidas que já vimos, consegue uma harmonia bastante grande. Em cima, além da câmara a surgir no ecrã em gota, existe ainda o altifalante para chamadas e ainda, de forma quase impercetível, os sensores de luminosidade e proximidade.

Na traseira, encontra-se então o módulo de câmaras retangular e ligeiramente saliente no canto superior esquerdo. Ao centro vem a inscrição da marca e ao fundo a indicação do modelo.

O Ecrã

O Elephone E10 tem um ecrã LCD de 6,5″ e tem uma resolução HD+ de 720 x 1560 píxeis. Dentro desta gama de preços, não é esperado que a resolução seja superior a esta.

Em termos de exibição de cores e da própria definição dos conteúdos não há nenhum aspeto negativo a apontar. A sensibilidade ao toque também é adequada.

Desempenho de um smartphone de entrada de gama

Estamos perante um smartphone de baixo custo que tem como sistema operativo o Android na versão 10. Há que considerar que esta é uma vantagem face a muita da concorrência. Há modelos de baixo custo a chegarem agora ao mercado que ainda estão a oferecer o Android 9.

Outra vantagem, é o facto de apenas trazer algumas aplicações Google úteis para uma utilização básica. Depois, é o utilizador que escolhe o que quer usar sem ter espaço ocupado por inúmeras aplicações inúteis.

Quanto ao desempenho, este corresponde ao esperado para a gama. Não permitindo executar com grande fluidez aplicações de exigem alto desempenho, como alguns jogos, por exemplo. No entanto, não deixa de ser capaz de executar de forma exemplar a maioria das tarefas mais corriqueiras, ainda que possa apresentar algum delay em alguns momentos.

Em termos de testes de benchmark, no Antutu, por exemplo, conseguiu atingir os 95917 pontos. De referir ainda que em tarefas que utilizem mais recursos, como o próprio teste de benchmark, o smartphone não aquece em demasia.

Resta referir que o som reproduzido pelo smartphone é surpreendentemente bom para a gama onde se insere. Tem um bom nível de ajuste e o volume no máximo não reproduz um som estridente como é muito comum nestas gamas mais baixas, embora os graves sejam praticamente ausentes.

Autonomia

A bateria do Elephone E10 é de 4000 mAh e dos 0% aos 100% carrega em cerca de 2 horas. Além disso, na primeira meia hora carrega cerca de 30% de bateria. A autonomia não foge muito àquilo que é o habitual. Assim sendo, permite uma utilização de um dia inteiro sem grandes restrições e de 2 dias para os mais comedidos.

Fotografia

Tal como já foi referido, a configuração de câmaras no módulo traseiro é composta por quatro câmaras. Uma de 48 MP, f/1.8 (grande angular), outra de 13 MP (ultra grande angular), a macro de 5 MP e finalmente a câmara de profundidade de 2 MP. É ainda auxiliada por um flash LED. A câmara frontal é de 13 MP.

Relativamente à câmara ultra grande angular é impressionante a área que consegue captar. Não sendo possível comparar a qualidade, é possível comparar a abrangência com o mesmo sensor de smartphones como, por exemplo, do Huawei P40 Pro, conseguindo chegar mais além. Também a câmara macro apresenta resultados impressionantes.

Em termos de resultados gerais, sempre considerando a gama de preços onde se insere, não podemos deixar de ficar bastante satisfeitos. Além disso, com a câmara principal, é possível captar imagens com os 48 MP. Apenas nas fotos em ambientes mais escuros não se conseguem resultados tão bons.

É importante referir que neste caso, cada uma das câmaras traseiras representa bem a sua função, ao contrário de muitos modelos de entrada de gama já aqui testados.

Em seguida deixamos alguns exemplos.

Veredicto

De uma forma geral, a avaliação ao Elephone E10 é bastante positiva. Na realidade, o aspeto que menos me agradou foi a construção que apresenta alguns pormenores que revelam um acabamento descuidado, nomeadamente, na zona frontal onde o vidro do ecrã se une ao friso lateral.

O desempenho responde ao exigido nesta gama e o facto de vir com Android 10 e quase nenhumas apps instaladas é muito positivo.

A qualidade fotográfica também satisfaz, bem como a autonomia que, não sendo extraordinária, encontra-se na linha daquilo que são a maioria dos smartphones.

O que merece destaque, para finalizar, é o facto de incluir NFC, o que permite, acima de tudo, efetuar pagamentos com segurança e sem ter que tocar em máquinas de pagamentos, numa altura em que tal é desaconselhado.

O Elephone E10 está disponível por cerca de 89€ ($99,99) numa campanha promocional que se encontra a decorrer neste momento, sendo que o seu preço sem desconto é cerca de 150€ ($169,99). Veja ainda toda a gama de produtos Elephone, com grandes descontos até dia 19 de junho.

O Pplware agradece à Elephone a cedência do smartphone para análise.

Elephone E10