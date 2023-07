Muito para lá das novidades mediáticas da Meta, a empresa continua a apostar no WhatsApp e em trazer-lhe melhorias e novas funcionalidades. Os últimos dias foram particularmente ativos e voltaram a trazer novidades. Estas focam-se nas conversas, nos emojis e em muito mais.

São muitas as novidades que o WhatsApp nos mostrou nos últimos meses. Esta app e este serviço de mensagens tem evoluído de forma ativa e mostrado que tem ainda muito para crescer e inovar, trazendo novas funcionalidades e novas opções para os utilizadores.

A primeira novidade vem para as conversas e vai permitir encontrar de forma mais simples as que se procuram. Falamos dos filtros que agora são mais completos e que permitem aos utilizadores escolher as conversas que querem separar e por que tipo de mensagens o fazem.

Além desta opção, o WhatsApp trouxe também a capacidade de fixar de forma temporária as conversas na lista presente. Esta já existia, mas era permanente, com o controlo dos utilizadores. Agora, para além de as colocarem no topo, podem também definir por quanto tempo o querem fazer.

No campo dos emojis, cada vez mais usados para os utilizadores do WhatsApp se expressarem, há também melhorias. A Meta desenvolveu um sistema que permite propor aos utilizadores respostas com estas figuras animadas e que assim se tornam mais simples de usar.

Por fim, a associação de novos dispositivos foi melhorada. Agora, e para além de poderem ler um código QR, está presente uma nova opção. Falamos de poder usar um número de telefone, algo que simplifica esta associação e torna mais simples e seguro o processo.

Estas são novidades que estão já em testes e que em breve vão estar acessíveis a todos. Mostram como o WhatsApp está a ser melhorado de forma constante e que tem ainda muito para oferecer aos utilizadores, para o tornar ainda melhor e mais simples de usar.