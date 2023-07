Microsoft Edge instala extensão da Google sem autorização do utilizador

A Microsoft trata o Edge como sendo um dos seus principais produtos, face à muita utilização que tem. Este browser tem crescido e ganho muito espaço, ajudando a empresa a ter muito mais visibilidade. Agora foi descoberto que está a instalar uma extensão da Google sem autorização do utilizador.

Os utilizadores do Windows estão já habituados a que a Microsoft assuma o controlo do seu sistema operativo em determinadas situações. São muitas as conhecidas e que mostram que a gigante do software toma controlo e executa vários passos de forma não visível e, principalmente, não autorizada.

Isso volta agora a ser visto, mas com o foco a estar no browser da Microsoft. O Edge está a receber uma nova extensão da Google, que surge sem que o utilizador seja consultado ou se quer tenha sido pedida autorização para que isso aconteça.

Em concreto, a nova extensão que surge no Edge é a Google Docs Offline, criada e dedicada ao Chrome. Esta permite que possam ser criados ou editados documentos na suite de produtividade da Google, mesmo sem acesso à Internet.

Do que foi testado, esta não surge em nenhuma versão específica do Edge. Foi encontrada tanto nas versões beta como nas Canary, bem como nas versões estáveis. Assim, não parece ser um teste limitado ou focado num grupo de utilizadores.

Curiosamente, apesar de estar instalada de forma silenciosa e não autorizada, esta extensão está desativada no Edge. Apenas se o utilizador carregar no botão para recuperar é que esta volta a ser ativada e fica pronta para ser usada no Edge.

Naturalmente que se o utilizador preferir pode simplesmente remover esta extensão do Edge e acabar com o problema. Ainda assim, volta a ser uma posição de controlo que a Microsoft assume, agora no Edge. Já antes o tinha feito em outras apps e outras situações, sempre sem a autorização do utilizador final.