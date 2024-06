Google já começou a trazer a IA para o Chrome e a pesquisa do histórico ganhou com isso

Com a IA a crescer, quer em capacidade, quer nos potenciais utilizadores, é natural começar a ser olhada com mais interesse. A Google fez o seu trabalho e tem uma proposta já pronta a ser usada, que quer agora integrar no Chrome. As primeiras funcionalidades baseadas em IA começam a surgir e uma nova está quase a chegar. Quem ganha com isso é a pesquisa do histórico do Chrome.

Google começou a trazer a IA para o Chrome

Na versão Canary mais recente do Google Chrome para desktop, elementos alimentados por inteligência artificial (IA) foram descobertos na secção de pesquisa do histórico do browser. Agora será muito mais fácil encontrar sites onde se navegou antes.

O Google Chrome está a desenvolver um novo recurso de pesquisa de histórico com tecnologia de IA para facilitar a pesquisa no histórico do browser. No menu de configurações do Chrome, na secção “Você e o Google”, há uma nova opção de Pesquisa no Histórico. Esta oferece uma função de pesquisa alimentada por IA. Assim, mesmo quando estiver a navegar no histórico, a IA agora irá ajudá-lo.

Pesquisa do histórico vai ganhar com isso

Este recurso oferece novas opções de filtrar e agrupar, que podem ser usados ao pesquisar no histórico de navegação. Por exemplo, pode ser filtrado o histórico por data e obter informações mais detalhadas. Isso é especialmente útil quando não consegue lembrar dos títulos das páginas web ou das palavras-chave exatas.

O Chrome pode ajudar a encontrar os resultados corretos, mesmo com termos de pesquisa gerais. No momento, ainda não está claro como esse recurso funcionará. No entanto, parece que esta nova opção de pesquisa do Chrome será ainda mais desenvolvida com recursos de recolha e análise de dados alimentados por IA.

Uma ajuda que se torna essencial para todos

Em particular, o uso do logótipo AI Gemini mostra que o recurso de "pesquisa no histórico do Chrome" será muito mais poderoso. A Google otimiza esse recurso para os utilizadores poderem utilizá-lo sem dificuldades. Certamente que este novo recurso será mais desenvolvido e mostrado nas próximas versões beta.

Com esta nova funcionalidade, será muito mais fácil gerir o histórico do browser e encontrar as informações procuradas. Com a pesquisa de histórico com tecnologia de IA do Chrome, será possível aceder mais rapidamente às páginas web procuradas, mas que não consegue encontrar. Claro que, como extra, os utilizadores vão poder organizar melhor o histórico do Chrome.