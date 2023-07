E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da nova rede social Threads, do lançamento da nova série de smartphones HONOR 90, demos conta de diversos avanços na ciência, e muito mais.

O lixo eletrónico é uma realidade e há vários anos que se tenta combater. As medidas podem ser simples, mas muitos efetivas, como se tem visto. Agora, uma coligação de vários operadores e a GSMA querem reciclar 5 mil milhões de telefones abandonados.

O mundo muda e avança e a tecnologia também muda com ele, através da reciclagem e inovação de componentes e softwares. Nesse sentido, a Oracle anunciou que vai modificar o seu principal software de base de dados para a arquitetura da Ampere Computing, uma vez que a "velha Intel X86 está a chegar ao limite".

A interação de uma inteligência artificial generativa está a ser encarada por muitos setores e a primeira bicicleta elétrica com ChatGPT já foi anunciada pela fabricante alemã Urtopia.

A tecnologia é uma aliada gigante da medicina e temos conhecido alguns avanços muito curiosos, nomeadamente no ramo da obstetrícia. Agora, um grupo de cientistas criou uma placenta artificial, destinada aos bebés muito prematuros.

Com o preço dos painéis solares a cair para valores muito aceitáveis, os fabricantes de qualquer dispositivo que possa apanhar sol questionam-se se não está na hora de imitar as velhas calculadoras. Sim, não pensem que ter um painel solar para alimentar um dispositivo é coisa do presente! Mas, vejam estas scooters a energia solar, que poderão tornar-se tendência.

O Sol não produzia tantas manchas solares num único mês desde 2002. Só no mês passado a nossa estrela produziu mais de 160 manchas solares, o número mensal mais elevado em mais de duas décadas. Devemos ficar preocupados?

Já muito se começa a escrever sobre os próximos smartphones dobráveis da Samsung. Mas recentemente foram reveladas aquelas que serão as primeiras imagens oficiais dos novos Galaxy Z Flip5 e Fold5. Vamos então dar uma vista de olhos naquilo que a empresa poderá estar a preparar.

A Toyota não está de todo afastada da guerra do mercado dos elétricos. Apesar de nos últimos anos o foco da empresa nipónica estar virado para o hidrogénio, o foco nunca deixou de estar na modernidade do segmento automóvel. Nesse sentido, a empresa apresentou as suas baterias de eletrólito sólido que oferecerão uma autonomia de 1200 km, serão recarregadas em 10 minutos e terão um preço mais barato que as atuais.

O Threads é a rede social do momento. A Meta apostou em criar um competidor direto do Twitter e toda a Internet parece apostada em entrar nesta nova rede. Agora que está aberta, parece estar a ser um verdadeiro sucesso. Em 4 horas registou já cinco milhões de utilizadores.

A HONOR acaba de anunciar a série HONOR 90 nos mercados europeus. Com uma câmara impressionante de 200MP e um ecrã ergonómico de quatro curvas, líder de mercado, com tecnologia de conforto ocular, o HONOR 90 inclui software e hardware revolucionários que permitem que a geração “always-on” capte as aventuras do seu dia-a-dia com detalhes incríveis e partilhe a experiência com as pessoas mais chegadas.

A Lua continua a ser uma caixa de surpresas, apesar do homem já lá ter pisado, já ter enviado várias missões para conhecer profundamente o seu solo e apesar de estar prestes a lá voltar. Surpreendentemente, os cientistas encontraram agora uma rocha radioativa com cerca de 50 quilómetros de diâmetro.