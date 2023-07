Empresa HIVE Blockchain usa 38.000 gráficas de mineração para a Inteligência Artificial

A mineração de criptomoedas é uma prática que perdeu significativamente a sua força nos últimos anos, muito devido a algumas alterações neste setor. Mas os equipamentos não vão ser desperdiçados. Como tal, a empresa HIVE Blockchain vai aproveitar as suas 38.000 placas gráficas de mineração para as usar na Inteligência Artificial.

Se bem se lembram, quando atravessávamos a pandemia da COVID-19, o mercado dos chips passava também por uma crise quanto ao stock de componentes, como placas gráficas. Isto porque, para além das dificuldades das fábricas na produção de mais unidades, devido às restrições de saúde que condicionavam o trabalho dos funcionários, as GPUs eram também massivamente compradas para serem usadas em sistemas de mineração de criptomoedas. Esta prática já não é realizada em grande escala como há alguns anos, mas os chips não vão ficar parados, sendo-lhes dado um outro destino.

GPUs de mineração serão usadas para a IA

Segundo as mais recentes informações, a empresa HIVE Blockchain vai aplicar as suas 38.000 placas gráficas, usadas na mineração de criptomoedas, no setor da Inteligência Artificial.

Os detalhes revelam que, em 2021, a HIVE Blockchain investiu cerca de 66 milhões de dólares em placas gráficas Nvidia para a mineração de Ethereum. Agora quer tentar recuperar algum desse mesmo investimento e esta é assim a alternativa encontrada pela empresa para canalizar os seus recursos, nos quais foi investido este valor avultado, noutras atividades. Assim sendo, atualmente, a IA é uma das melhores opções para isso, visto ser uma área que necessita de um grande poder de computação, que está em crescimento e que marcará o futuro.

Com este novo serviço de uso e aluguer destas GPUs para IA, a empresa espera ganhar 10 milhões de dólares em 2024 e 20 milhões de dólares em 2025. Estes são valores interessantes, tendo em conta que a HIVE Blockchain apresentou uma perda líquida de 236,4 milhões de dólares com as criptomoedas durante o ano fiscal de 2023.