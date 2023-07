Casa dos Reclamos: publicidade, impressão e produção, com olhos postos no futuro

Fazer publicidade é uma arte. Os processos e tecnologias hoje empregues permitem cativar a atenção das pessoas no seu mais complexo conjunto sensorial, o desejo. É nesse patamar que encontramos uma das mais preponderantes empresas no ramo da publicidade, a Casa dos Reclamos.

No berço da publicidade

A Casa dos Reclamos foi fundada em 1988 por Francisco Abreu Luís que colocou, literalmente, as mãos à obra, sendo hoje uma referência nacional na produção e implementação de todo o tipo de suportes publicitários.

A empresa adotou novas e modernas políticas de produção, tecnologia de ponta e hoje tem uma oferta de publicidade com soluções de serviços chave-na-mão. Vários ramos da tecnologia e uma equipa multidisciplinar permitem elevar a publicidade a outros patamares.

A empresa destaca-se no panorama nacional pela sua capacidade de produção interna, bem como os serviços de montagem que disponibiliza em qualquer localização geográfica.

A pensar no planeta, a CdR ainda opta pela escolha de materiais 100% ecológicos e garante trabalhar com os mais altos padrões de cumprimento ambiental.

A boa publicidade faz as pessoas pensarem, sentir e agir

A CdR tem como missão comunicar os valores das marcas, produzindo e implementando as ideias dos clientes. Desenvolve serviços únicos e personalizados em todos os suportes publicitários, indo a qualquer lugar para a concretização dos seus projetos.

Mas em que é que esta missão se traduz na prática? A CdR faz serviços personalizados em 9 áreas de produção, nomeadamente, pré-impressão; impressão digital; serralharia; pintura, costura; eletricidade; alpinismo industrial, fresagem e laser e vulcanização. Na pré-impressão, a CdR conta com uma equipa multifacetada, composta por designers técnicos, com a capacidade de acompanhar o processo de desenvolvimento de qualquer suporte publicitário, apresentando as melhores soluções para cada situação.

Na área da impressão digital, a CdR tem capacidade para imprimir em suportes rígidos ou flexíveis com impressão em pequeno, médio e grande formato, dispondo de tecnologia de impressão 100% latex, que garante o cumprimento de todas as normas ambientais.

A serralharia dedica-se à construção de peças à medida com diferentes materiais personalizados, sendo a equipa especializada na criação, execução e manutenção de todo o tipo de suportes de comunicação publicitária, como outdoors, monopostes, caixas de luz, letras monobloco, entre outras.

A empresa tem também capacidade para fazer reclamos luminosos, caixas de luz, totems publicitários, iluminações decorativas LED e neon. Tem equipas de montagem com capacidade para realizar trabalhos em altura, devidamente certificados para operarem em todas as condições. Trabalhos de solda, acabamentos de tela ou colocação automática de ilhós são também garantidos de forma eficaz.

O mais recente segmento de expansão da oferta da CdR é a impressão 3D. Tendo para isso criado um laboratório de impressão 3D na empresa que permite impressão de grande formato em termoplásticos e metais para diversos sectores de atividade.