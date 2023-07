Receita do MIT para combater a seca: tecnologia das fraldas e uma pitada de sal

As condições climatéricas extremas dão resultados extremos, desde as cheias até às temporadas de preocupante seca. O renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT) encontrou uma forma de combater esta última: tecnologia das fraldas de bebé e sal qb.

É inusitado, mas, se as grandes mentes da tecnologia chegaram até aqui, é porque deve fazer sentido. Ora, vamos ver!

Um equipa de engenheiros deu a conhecer um material superabsorvente, capaz de extrair uma quantidade recorde de humidade do ar, mesmo sob condições de seca (humidade inferior a 30%).

Os cientistas estão a trabalhar com hidrogéis, compostos principalmente por água, e com um material muito comum, utilizado nas fraldas descartáveis. A tecnologia das fraldas não foi um acaso, uma vez que os investigadores admitiram que passaram algum tempo a decifrar como poderiam "fazer com que isso funcionasse igualmente bem para absorver o vapor do ar".

Aquando da investigação, descobriram que há sais muito eficazes na extração do vapor do ar, por exemplo, o cloreto de lítio, que é capaz de absorver "mais de 10 vezes a sua própria massa em humidade".

Embora os sais sejam capazes de extrair esse vapor do ar, não conseguem armazená-lo. Daí, a utilização do hidrogel .

A ideia já foi testada e não deu grandes frutos, pois os investigadores anteriores descobriram que "havia um limite" para a quantidade de sal que se podia colocar num hidrogel deste tipo: cerca de "4 a 6 gramas de sal por grama de polímero".

Contudo, o MIT insistiu, e colocou o hidrogel numa solução salina. Em vez de o retirar entre 24 e 48 horas depois, como havia sido feito outrora, deixou-o estar, durante um mês.

O hidrogel consegue armazenar muita água, e o sal consegue capturar muito vapor. É óbvio que vamos querer combinar os dois.

Explicou Gustav Graeber, coautor do estudo.

O sucesso foi conseguido por aí e resultou num material transparente e emborrachado que funciona muito melhor do que os anteriores. Depois, basta aquecê-lo e condensá-lo, por forma a obter água pura.

Apesar de ser uma solução muito útil, para criar, por exemplo, coletores de água passivos, em zonas de seca, ainda não é viável nem económico, a larga escala. Além disso, é preciso encontrar formas de retirar a água do material, tornando-o reciclável.