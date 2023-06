Não só de elétricos se fazem os planos da União Europeia (UE), havendo outros objetivos traçados, para a transformação energética. Aliás, em maio, numa estreia, a energia eólica e solar produziram mais eletricidade do que os combustíveis fósseis.

A transição da eletricidade na Europa atingiu a velocidade máxima. A energia limpa continua a bater recordes atrás de recordes.

Revelou Sarah Brown, diretora da Ember na Europa, relativamente a uma estreia que teve lugar no passado mês de maio.

Novos dados do think tank dedicado à energia, Ember, revelaram que, pela primeira vez, a energia eólica e solar produziram mais eletricidade, na UE, do que os combustíveis fósseis. Durante o mês de maio, quase um terço da eletricidade da UE foi produzida a partir de energia eólica e solar (31%), enquanto os combustíveis fósseis geraram um mínimo recorde de 27%.

Segundo os dados partilhados pelo Ember, esta estreia foi impulsionada "pelo crescimento da energia solar, pelo forte desempenho da energia eólica e pela baixa procura de eletricidade".

A energia eólica e solar estão a ajudar a reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Não só a energia a carvão estabeleceu novos mínimos, como o gás também está a cair. A UE está a caminho de um enorme colapso da energia fóssil, este ano, à medida que a energia eólica e solar emergem como a espinha dorsal do futuro sistema de eletricidade.

Explicou Sarah Brown.

Em maio, na UE, a energia solar gerou um recorde de 14% da eletricidade, ultrapassando os recordes mensais de energia solar estabelecidos, em julho do ano passado. No caso da energia eólica, esta cresceu em termos anuais, gerando 17% da eletricidade, mas registou um valor inferior ao recorde estabelecido, em janeiro deste ano, quando produziu 23% da eletricidade da UE.

O forte desempenho da energia eólica e solar significou que a produção de carvão na UE caiu para um mínimo mensal sem precedentes, em maio, com apenas 10% da eletricidade da UE proveniente da fonte mais poluente.

Lê-se no artigo, publicado pelo Ember, no seu website.

Ainda de acordo com os dados compilados pelo Ember, a realidade europeia foi transposta para Portugal, com resultados muito positivos. Em maio deste ano, no nosso país, a energia eólica e solar também produziram mais eletricidade do que os combustíveis fósseis, representando a primeira 56,22% e a segunda 26,41%.