Criptomoedas: Já há uma corretora autorizada pelo Banco de Portugal

O mercado das criptomoedas tem vindo a crescer em todo o mundo e Portugal não é exceção. Hoje, fica para a história, o registo de uma estrutura para este mercado. A Mercado Bitcoin Portugal torna-se a primeira corretora de criptomoedas autorizada pelo Banco de Portugal.

Mercado Bitcoin Portugal passa a poder prestar serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais

O Banco de Portugal é a autoridade nacional competente pelo registo das entidades que pretendam exercer atividades com ativos virtuais e pela verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às entidades registadas em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT).

A competência do Banco de Portugal neste âmbito, atribuída pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, circunscreve-se à prevenção do BCFT, não se alargando a outros domínios, de natureza prudencial, comportamental ou outra.

A Mercado Bitcoin Portugal, anteriormente designada Criptoloja, passou a ser, a partir desta segunda-feira, uma corretora autorizada pelo Banco de Portugal. A partir de agora, a fintech portuguesa de compra e venda de criptomoedas da holding 2TM, passa a estar autorizada a prestar serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir estes ativos, incluindo chaves criptográficas privadas.

Pedro Borges, cofundador da Mercado Bitcoin Portugal, registou que a autorização vai permitir à empresa “chegar a investidores institucionais, como fundos de investimento e carteiras administradas”.

As notícias sobre criptomoedas já não são um assunto que ocupe as manchetes das notícias do mundo tecnológico. No entanto, este ainda é um tema que continua a dar o que falar e nem sempre as informações são as mais animadoras.