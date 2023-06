Netflix: Black Mirror estreia 6.ª temporada a 15 de junho e já tem trailer oficial

A sexta temporada de Black Mirror é talvez umas das mais esperadas dos últimos tempos na Netflix. Serão 5 histórias completamente disruptivas da realidade e futuristas... ou nem tanto.

A sexta temporada de “Black Mirror” de Charlie Brooker regressa com 5 novas inovadoras histórias. Segundo a Netflix, esta será a temporada mais imprevisível, mais inqualificável e mais surpreendente de sempre.

No trailer de dois minutos e meio, podemos ter já uma pequena ideia do conteúdo de cada uma das histórias que faz uma direta alusão a um serviço de streaming, espelho da própria Netflix, com Joan Is Awful.

São 5 mundos e 5 realidades completamente diferentes que serão exploradas. Além da história de Joan, há a Lock Henry que envolve as personagens numa história de rapto e mistério. Beyond The Sea leva as personagens para uma missão espacial de 2 anos que leva um homem à loucura.

Mazey Day é uma história de fama e das muitas camadas que envolvem este universo... levado ao extremo. A última história é o Demónio 79 ... pelo nome não parecem ser necessárias muitas explicações.

Para quem ainda não viu nenhum dos episódios de Black Mirror, saibam que para ver esta nova temporada não precisam de conhecer nada das anteriores. As histórias não se cruzam em nenhum dos episódios.

A primeira temporada tem 3 episódios, a segunda conta com 4 episódios, a terceira e quarta temporadas têm 6 episódios cada uma e finalmente a 5.ª temporada tem apenas 3 episódios. Há ainda o Black Mirror: Bandersnatch, onde é o utilizador que escolhe os caminhos que o filme deve tomar.