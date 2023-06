XeSS: tecnologia de upscaling da Intel já está disponível em mais de 50 jogos

A Intel é uma das mais antigas e populares marcas do mundo tecnológico, conhecida por praticamente todas as pessoas. Mas a empresa californiana está a dar passos muito importantes e sólidos no segmento dos gráficos e sabe-se agora que a sua tecnologia de upscaling XeSS já está disponível em mais de 50 jogos. Vamos conhecer quais são.

Tecnologia XeSS já se encontra em mais de 50 jogos

A Intel entrou recentemente no mercado de placas gráficas dedicadas com a sua linha Arc Alchemist e este é um setor ao qual a empres está a prestar uma especial atenção e dedicação. Como tal, também desenvolveu a sua própria tecnologia de upscaling gráfico designada Intel Xe Super Sampling (XeSS) para fazer frente às rivais Deep Learning Super Sampling (DLSS) da Nvidia e FidelityFX Super Resolution da AMD.

De acordo com a fabricante, esta sua tecnololgia está a avançar a olhos vistos e já se encontra disponível em mais de 50 jogos. Uma vez que as GPUs Intel Arc disponibilizam hardware dedicado à Inteligência Artificial, os equipamentos conseguem oferecer um melhor desempenho aos utilizadores, quer a nível visual e gráfico, como também ao nível do desempenho global conseguido através da ativação deste recurso avançado.

Confira na imagem abaixo os jogos que já podem contar com a tecnologia XeSS.

Segundo a Intel:

Quando se ativa o XeSS, cada frame renderizado pela GPU começa em tamanho menor do que a resolução de destino. Essa imagem menor é renderizada rapidamente e, depois, o XeSS entra em ação. O XeSS usa um modelo de IA treinado combinado com vetores de movimento e histórico de frames para aumentar de forma inteligente os frames para full HD, 1440p ou 4K.

Em termos práticos, a Intel também aproveitou a oportunidade para mostrar as melhorias conseguidas pela sua tecnologia de upscaling no jogo The Witcher, que pode ver no seguinte vídeo partilhado pela empresa.

Em concreto, o jogo executado através de uma placa gráfica Intel Art A750, com qualidade gráfica Ultra, conseguiu passar de 38 FPS para 61 FPS. Os testes feitos no popular Cyberpunk 2077, com qualidade Média, mostram também um incremento de 39 FPS para 67 FPS. Já em Hogwarts Legacy, com qualidade Ultra, esse incremento passou de 76 FPS para 119 FPS.

Pode ver estes e outros resultados em maior pormenor aqui.