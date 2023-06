Procura algum produto tech? A Geekbuying celebra o 11º aniversário cheio de promoções

Se num aniversário é o aniversariante que recebe prendas, no caso das lojas online já é habitual que os clientes possam sair beneficiados desse festejo. Deste vez, a conhecida loja Geekbuying celebra mais um aniversário e, se procura um produto tecnológico, há imensas promoções que valem a pena dar uma olhadela.

Este 11º aniversário da Geekbuying, como já vem sendo um hábito, traz promoções de diversos tipos. No guia de compras é possível ver as datas de início e fim para cada atividade, onde estão disponíveis cupões de desconto, vantagens com pagamento Paypal, bónus G-coin, campanhas de marcas, descontos por categorias, descontos de armazéns locais, venda flash de 72h e roleta da sorte.

Se procura um produto em específico, deverá identificar em qual das atividades ele está inserido, e aproveitar ao máximo o desconto. Se não o conseguir, poderá utilizar os cupões genéricos disponíveis no final do artigo.

Deixamos 4 sugestões que estão atualmente com grande desconto, com portes gratuitos e envio a partir de armazém europeu.

Robô aspirador Roborock S8

O Robotock S8 é um robô aspirador equipado com a mais recente tecnologia. Tem uma potência de sucção HyperForce com 6000Pa que, em conjunto com o duplo rolo, consegue grande eficiência na aspiração. Tem uma mopa vibratória, para simular o trabalho de esfregar o chão, e tem a capacidade de elevar a mopa em 5mm quando deteta que está sobre um tapete. O tanque de água tem capacidade para 300ml.

Consegue evitar obstáculos sem sequer lhes ter de tocar (câmara IR), o que evita atropelos e possíveis bloqueios inesperados durante a aspiração. Dado que todo o mapeamento é feito por radar (PreciSense LiDAR Navigation), tem ainda a capacidade de sugerir zonas restritas ao utilizador, conseguindo assim ajudar na criação dessas zonas nos mapas criados. Tem a opção de modo de aspiração rápido, conseguindo fazer a aspiração 6x mais rápido em mapas conhecidos.

Suporta mapeamento de até 4 pisos diferentes e a bateria tem uma capacidade de 5200mAh, para uma autonomia máxima de 3 horas.

Está disponível por 561,61€ utilizando o código de desconto 11ANNIHO1.

Roborock S8

E-bike DUOTTS C29

A DUOTTS C29 é uma opção com design mais clássico para uma ebike com todo o sistema de bateria e motor integrados no local onde antigamente se colocava a garrafa de água, no interior do triângulo do quadro. Tem roda de 29" e sistema de engrenagens Shimano de 21 velocidades (pedaleira e eixo traseiro).

Tem uma potência de 750W, permite alcançar uma velocidade máxima de 50km/h e tem autonomia para até 100km em modo assistência (50km em modo puramente elétrico).

Tem travões de disco mecânico e suspensão à frente. Para acompanhar dados como velocidade instantânea, nível de bateria, distância percorrida, entre outras, existe um ecrã no guiador.

Está disponível por 769,99€ com o código NNNNDTC29.

DUOTTS C29

Trotinete elétrica ELEGLIDE Coozy

Este modelo apresenta-se com uma construção em liga de alumínio com resistência a água, é preta e pesa 22,7 kg, sendo dobrável. Esta característica permite que seja arrumada na mala do carro e em casa de forma mais simples e ocupando menos espaço.

Tem um motor de 540W e uma bateria de 12,5A (36V) o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 25km/h e uma autonomia de 55km. Além disso, ainda pode subir inclinações de 15% só com a ajuda do motor.

Tem rodas de 10", uma base para os pés com largura de 19 cm, garantido uma maior estabilidade. Apresenta um pequeno painel com informações como nível de bateria ou quilómetros percorridos e pode ser ligada a uma app onde serão também apresentadas várias informações. Integra um sistema de luzes, inclusivamente com piscas nos punhos, garantindo maior segurança à noite no momento de mudar de sentido.

Tem sistema de travagem duplo e na frente existe suspensão para absorver os impactos da estrada. Resta referir que tem 4 modos de condução (push mode - sem ajuda do motor; Eco mode - até 10km/h; standard mode - até 15 km/h; e sport mode - até 25km/h).

Está disponível por 350,31€, utilizando o código de desconto NNNAff11th.

ELEGLIDE Coozy

Gravadora laser SCULPFUN S30 Pro Max 20W

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro MAX de 20W. Permite trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm x 0,1mm. A máquina pode cortar madeira até 15 mm de espessura, madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

Está disponível por 619€ com o código NNNTDCS30M2.

SCULPFUN S30 Pro Max 20W