A relação entre o Spotify e a Apple, é turbulenta. Desde há sete anos que o serviço streaming de música tirou a subscrição da versão Premium da loja de apps do iPhone. Isto deve-se ao facto de não concordarem com a política da taxa de subscrição Apple para os serviços dentro da App Store. Mas... será que podem agora voltar atrás e dar o dito pelo não dito?

Nesta semana, foi encontrado código na app beta do Spotify com indícios da versão Premium novamente ligada à App Store. No entanto, depois de algum "barulho" em volta desta possibilidade, a empresa negou completamente.

Spotify voltará a permitir subscrição da versão Premium no iPhone e iPad?

O Spotify parece não estar a passar pelos seus melhores momentos. Conforme foi notícia há uns dias, a empresa sueca vai despedir cerca de 17% dos trabalhadores. Outro tema incómodo para o serviço foi a saída do CFO do Spotify, Paul Vogel, que vendeu milhões em ações na terça-feira (dia 5).

Tudo isto e mais a instabilidade que parece existir dentro da empresa, poderão ter mudado algumas ideias que no passado vingaram pela força do serviço à altura. Força essa que poderá agora não ser a mesma.

Conforme estaremos recordados, passaram-se sete anos desde que a possibilidade de subscrever o Premium a partir da App Store foi removida. No entanto, todos os utilizadores que subscreveram até ao retirar dessa opção podiam continuar a pagar a subscrição a partir da App Store, com a correspondente retenção monetária por parte da grande maçã. Em julho deste ano, o Spotify fechou essa opção e obrigou esses utilizadores a mudar o método de pagamento.

Voltar à loja da Apple será por razões financeiras?

Segundo alguns relatos, foi encontrado código interno da versão beta do Spotify para iOS, indiciando um possível retorno dos pagamentos in-app em relação ao pagamento da assinatura Premium. Esse código referia um sistema de pagamentos in-app com um ecrã de pagamento inicial e ecrãs alternativos de repetição quando o método de pagamento falha ou há algum impedimento durante o processo.

Horas mais tarde, questionadas pelo canal The Verge, as fontes oficiais do Spotify negaram que estejam a considerar restabelecer as compras na aplicação por enquanto.

Segundo alguns analistas, o que parece claro é que alguém em Estocolmo considera a possibilidade de trazer de volta os subscritores da App Store. Ou talvez estejam a pensar que o braço de ferro entre a Apple e a Comissão Europeia, em relação à App Store, pode fazer mudar as regras que a Apple impôs e, muito em breve, as empresas terceiras poderão introduzir as compras na aplicação sem a comissão de 30% para a Apple. O que seria uma vitória para o Spotify e uma derrota para a empresa americana.

Destas várias opções, o que é certo são os 1.500 funcionários que vão embora da plataforma de streaming de música. Também fica a dúvida: será que os vários trimestres negativos, que resultaram em problemas financeiros, poderão estar a empurrar o Spotify de novo para debaixo do guarda-chuva da App Store?