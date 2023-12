Os sistemas operativos têm-se adaptado e hoje em dia o dark mode é já algo comum e que todos podem usar de forma simples. O Raspberry Pi OS era dos poucos que ainda não tinham esta funcionalidade, mas agora tudo muda. Este sistema recebe agora essa novidade para ser usado de forma muito mais otimizada.

Ao longo dos anos o Raspberry Pi mostrou a sua utilidade e como pode ser até usado para substituir qualquer computador. Este é atualizado de forma recorrente e até o seu sistema operativo é melhorado para ser usado como um verdadeiro PC.

Ainda assim, o Raspberry Pi OS, sistema baseado em Linux que está adaptado a este hardware, tinha algumas lacunas. Uma das que mais era referida era a falta de um dark mode para os utilizadores poderem ter uma utilização mais suave e menos cansativa, pelo menos na sua vertente da interface.

Essa situação é agora alterada e o Raspberry Pi OS recebe finalmente o tão esperado dark mode, na sua interface principal, que dá suporte a este sistema operativo. Todo o desenvolvimento foi feito interno pelos programadores, que tiveram de alterar mais de 4500 linhas de código para o conseguir.

Há que ter em consideração que nem todos os temas criados para o Raspberry Pi OS estão adaptados a este novo modo. Estes precisam também de ser alterados para as suas cores serem adaptadas ao dark mode e assim serem ajustadas para este novo modo e as suas especificidades.

Importa também ter em conta que muitas das apps que existem para o Raspberry Pi OS não estão devidamente preparadas para este modo. Devem também ser ajustadas e os programadores devem alterar as cores das interfaces para serem ajustadas ao dark mode e as suas especificidades.

Com esta novidade, o Raspberry Pi OS fica mais moderno e com uma interface ajustada ao que os utilizadores precisam. Todos os que usam este microcomputador para atividades noturnas, ficam agora com a certeza de que a sua interface está adaptada e que existe um verdadeiro dark mode para explorarem.