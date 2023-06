MB WAY: Saiba como adicionar o seu cartão de refeição

O MBWAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Sabia que pode adicionar facilmente o cartão de refeição?

MB WAY: Pode comprar 1.000€ por dia, até 2.400€ por semana

A app MB WAY permite integrar facilmente o o seu cartão de refeição. Nesta página pode ver a lista de cartões que pode ter associados. Ao associar o MB WAY o seu cartão de refeição está a simplificar a compra e o pagamento de bens alimentares e também de refeições.

Ainda não tem MB WAY?

1. Introduza o cartão de refeição no MULTIBANCO

2. Selecione a opção MB WAY/MB NET – “Adesão ao MB WAY”

3. Insira o nº de telemóvel e defina um PIN MB WAY de seis dígitos

4.Faça o download da app, insira o nº de telemóvel e o PIN MB WAY que definiu no MULTIBANCO

Receberá um SMS com código de ativação para inserir na app e o serviço fica pronto a ser utilizado.

Se já tem MB WAY?

1. Introduza o cartão de refeição no MULTIBANCO

2. Escolha MB WAY/MB NET – “Adesão ao MB WAY”

3. Insira o nº de telemóvel e o PIN que usa no MB WAY

4. Na app MB WAY confirme os últimos 4 dígitos do cartão

O seu cartão refeição está pronto a ser utilizado.

De referir que com o MB WAY pode comprar 1.000€ por dia, até 2.400€ por semana, por cartão. Para fazer compras online nos comerciantes aderentes basta selecionar o método de pagamento MB WAY de seguida insere o seu nº de telemóvel e por último confirma as notificações na app.