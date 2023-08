Rússia multa o Reddit pela primeira vez por não ter apagado “conteúdo proibido”

A invasão da Rússia na Ucrânia aconteceu há quase 1 ano e meio e não existem muitos sinais para acreditar que este conflito megalómano terá um fim à vista em breve. Mas os problemas não se sentem apenas no terreno e agora o país de Vladimir Putin multou pela primeira vez a plataforma Reddit por esta não ter apagado "conteúdo proibido".

Rússia multa o Reddit por não ter apagado "conteúdo proibido"

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, a Rússia multou nesta terça-feira (15) o popular Reddit pela primeira vez. O motivo é que o país acusa a plataforma social de não ter eliminado "conteúdo proibido", referindo que este mesmo conteúdo continha informações "falsas" sobre a campanha militar da Rússia na Ucrânia. A informação foi divulgada pela a agência de notícias russa RIA que citou um tribunal de Moscovo.

As consequências envolvem um valor considerável pois, segundo a agência RIA, o tribunal russo multou a plataforma em 2 milhões de rublos, cerca de 19 mil euros.

Desta forma, o Reddit junta-se agora a uma vasta lista de sites que se encontram a ser escrutinados pelo país liderado por Vladimir Putin porque se tratam de plataformas que não removem conteúdos que a Rússia considera como sendo ilegais. Nesta lista encontram-se outros nomes, como a Wikimedia, o serviço de streaming Twitch e também o Google.

Até ao momento, o Reddit ainda não tinha respondido aos pedidos de comentários sobre o assunto solicitados pela Reuters.

Estas investidas da Rússia fazem parte do seu plano para reforçar o controlo à comunicação social no que respeita à divulgação de informações acerca do conflito, aplicando duras punições às plataformas que permitem conteúdos que, de alguma forma, "desacreditam" as forças armadas russas.

Segundo os dados mais recentes, a guerra na Ucrânia já fez pelo menos 62.295 mortos.