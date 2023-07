Divulgadas as primeiras imagens dos dobráveis Galaxy Z Flip5 e Fold5

Já muito se começa a escrever sobre os próximos smartphones dobráveis da Samsung. Mas recentemente foram reveladas aquelas que serão as primeiras imagens oficiais dos novos Galaxy Z Flip5 e Fold5. Vamos então dar uma vista de olhos naquilo que a empresa poderá estar a preparar.

Primeiras imagens dos dobráveis Galaxy Z Flip5 e Fold5 reveladas

De acordo com as mais recentes informações, o site alemão WinFuture revelou nesta quarta-feira (5) algumas imagens dos próximos smartphones dobráveis Galaxy Z Fold5 e Flip5 da Samsung. As imagens foram então divulgadas antes do lançamento oficial destes equipamentos, uma prática que tem sido comum, especialmente quando se trata de produtos diferenciadores e/ou muito aguardados pelos consumidores.

Na imagem inicial deste artigo podemos então ver a imagem divulgada referente ao Samsung Galaxy Z Flip5, que abre e fecha em forma de concha. As mais recentes informações reveladas acerca deste modelo indicam que o mesmo poderá chegar ao mercado por um preço a começar nos 1.299 euros.

Já na imagem seguinte podemos ver o outro modelo dobrável da marca sul-coreana, o Samsung Galaxy Z Fold5, o qual abre e fecha em forma de livro. Sobre este modelo foi revelado que não será resistente nem a poeiras nem à água.

Os detalhes revelam também que o Galaxy Z Fold5 vai chegar em três cores diferentes, ou seja, preto, branco/creme e azul. Já o Galaxy Z Flip5 chega também nestas cores, mas ainda em verde e em violeta.

Para além destes dois smartphones dobráveis, o site também divulgou imagens do tablet Samsung Galaxy S9, como pode ver de seguida.

Tanto o Galaxy Z Flip5, como o Galaxy Z Fold5 e o tablet Galaxy S9 serão apresentados oficialmente pela Samsung no seu evento Galaxy Unpacked, que vai acontecer no dia 26 de julho. Vamos assim aguardar por essa data para ficarmos a conhecer todas as novidades da marca.