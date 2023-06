Samsung Galaxy Z Flip 5 pode chegar por um preço inicial de 1.299 euros

Os smartphones dobráveis cativam uma parte dos utilizadores e já começam a ser mais amplamente usados. E agora alguns leaks revelaram mais informações sobre o próximo Galaxy Z Flip5 da Samsung e tudo indica que este telefone vai chegar por um preço que começa nos 1.299 euros.

Galaxy Z Flip5 chegará a partir de 1.299 euros

Há novidades sobre o próximo smartphone dobrável topo de gama Samsung Galaxy Z Flip5 devido à divulgação de mais alguns leaks. Este equipamento vai abrir e fechar em formato de concha e conta com um ecrã OLED flexível para que o equipamento seja usado. Já do lado exterior encontramos um segundo ecrã de grandes dimensões, semelhante aos telemóveis mais antigos com teclas.

Mas as recentes informações revelaram agora dados importantes como o preço a que este smartphone vai chegar ao mercado. Os detalhes mostram especificamente o preço para o mercado da Grécia, onde é indicado que o Galaxy Z Flip5 vai chegar por um preço a começar nos 1.299 euros. Este valor será referente ao modelo mais básico, com uma capacidade de memória RAM de 8 GB e ainda 128 GB de armazenamento interno.

Na imagem seguinte podemos ver as diferenças, especialmente na dimensão do ecrã, entre o Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Flip5.

Caso o valor se confirme, estamos a falar de uma diferença de cerca de 200 euros acima do antecessor Flip4. E apesar de os vários países da Europa terem taxas de impostos diferentes, este valor não deverá alterar muito de local para local.

No que respeita às especificações, espera-se que o Samsung Galaxy Z Flip5 tenha um ecrã interno AMOLED de 6,7 polegadas e o externo de 3,4 polegadas, ambos com uma taxa de atualização de 120 Hz. O ecrã principal oferece uma resolução Full HD de 2.640 x 1.080 píxeis, enquanto a do exterior é de 748 x 720 píxeis.

Quanto ao SoC este ficará a cargo do Snapdragon 8 Gen 2 com gráficos Adreno 740. No geral as dimensões deste dobrável serão de 154,9 x 129,9 x 6,3 mm de espessura quando aberto. Conta ainda com uma bateria de 3.700 mAh com carregamento rápido de 25W (de 0 a 50% em 30 minutos).