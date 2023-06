O Model S é o carro elétrico de topo da Tesla. Este modelo, acessível em várias versões, mostra o que de melhor e mais desenvolvido a marca consegue criar. Agora, para estar ao nível do seu estatuto, a Tesla criou um vídeo para promover o Model S, um dos seus melhores carros elétricos.

A Tesla não tem normalmente muita publicidade aos seus carros. Opta pelo seu site e ali apresenta as muitas funcionalidades e particularidades de cada carro elétrico. Esta sua montra virtual é muitas vezes atualizada com novidades, como aconteceu agora.

Descoberto há poucas horas, um novo vídeo quer mostrar o novo Model S, com o seu visual renovado e com todas as mudanças que estão presentes neste carro elétrico. Esta presente no site, sendo o pano de fundo para quem visita esta área à procura de mais informações.

Como esperado, este vídeo mostra muito do que são as caraterísticas do Model S. Podemos ver este carro elétrico a estacionar junto a uma unidade de carregamento Supercharger V4 e também o seu ecrã traseiro a passar um vídeo da Starship da SpaceX. Destaca-se que também tinha molduras notavelmente mais finas do que as equipadas nas unidades de produção iniciais do Model S Plaid.

Há ainda muitos mais pormenores, como a sua capacidade de carga, o ecrã central com todos os controlos necessários ou todos os seus pormenores de design. Estes podem depois ser vistos em detalho no resto da página da Tesla dedicada ao Model S.

Whoever made this edit desserves a raise!@elonmusk pic.twitter.com/pLdwPSPuH4 — Occupy Mars (@TESLA_winston) June 25, 2023

Com este vídeo publicado, rapidamente surgiram na Internet muitos detalhes a que foi dada uma atenção especial. Um deles mostra o detalhe como é feita a transição entre o volante tradicional para o yoke, que existe em alternativa para o Model S.

Esta atualização da Tesla à página do Model S é importante para dar um novo foco neste seu carro elétrico. Este tem uma concorrência dentro de portas, com o Model 3 e o novo Model Y e ainda assim precisa de se destacar neste meio.