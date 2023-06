Uma das grandes novidades o iOS 17 é o novo Standby Mode. Este é o novo modo de descanso permite ter acesso a mais informação, quando o iPhone não está a ser usado. Mas sabia que esta novidade está nos Samsung há muito tempo. Descubra como ativar nestes smartphones.

O Standby Mode é a forma que a Apple encontrou para dar mais informações aos utilizadores quando os smartphones estão em pausa. Quer esteja a carregar ou simplesmente em repouso, será possível ver ali muito mais informação, complementada com os widgets.

Se isso é útil, a verdade é que não é propriamente uma novidade. A Samsung já tem esta funcionalidade acessível há algum tempo nos seus smartphones, com a mesma ideia de base e com muitas funcionalidades semelhantes e igualmente úteis.

Ativar esta funcionalidade em qualquer smartphone Samsung é muito simples para os utilizadores destes equipamentos. Estes devem começar por abrir as Definições do smartphone e depois procurar a opção Ecrã de bloqueado que está na área dedicada ao ecrã.

Uma vez aqui dentro, devem ativar e aceder à área Always on Display. Este poderá não estar ativo e precisa apenas que carreguem no botão associado a esta área. De seguida, devem navegar até à área da orientação do ecrã e alterar para a opção paisagem.

De imediato esta configuração vai ficar aplicada e disponível para ser usada. Bastará desligar o ecrã para a opção Always on Display entrar em serviço. Naturalmente que esta terá o formato que a Apple está agora a anunciar como novidade do iOS 17 e que tantos querem experimentar.

Naturalmente que não é tão completo como o que a Apple apresenta agora, mas a Samsung tem ali muita informação útil e que o utilizador poderá explorar, quando o seu smartphone estiver a carregar ou apenas em repouso. No limite, terá ali um relógio para consultar as horas.