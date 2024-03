Google traz mais um lote de novidades Android para os Pixel com a nova Feature Drop

Quando lançou o Pixel 8 e o 8 Pro, a Google prometeu atualizações constantes e novidades, com as Feature Drop. Os seus smartphones, e não só, vão estar sempre no topo, com o que de melhor o Android oferece. Uma dessas Feature Drop chega agora e vem repleta de novidades. Descubra o que a Google preparou!

O último Feature Drop da Google acaba de chegar e está cheio de atualizações para tornar os Pixel ainda mais integrados com a vida quotidiana. Este Feature Drop inclui melhorias no ecrã de chamadas, funcionalidades de saúde e para exercício físico alargadas para a primeira geração do Pixel Watch e novas funcionalidades de produtividade para o Pixel Tablet. Estas funcionalidades começam a ser disponibilizadas hoje e prolongam-se ao longo das próximas semanas.

Novidades para os telefones Pixel

Filtre as chamadas com melhorias no ecrã de chamadas (Call Screen)

O ecrã de chamadas está a ficar ainda melhor e, a partir de agora, pode ajudar a iniciar uma conversa quando o autor da chamada continua em silêncio. Com esta atualização, irá ver um chip com a expressão “olá” quando o autor da chamada não está ainda a falar.

Basta tocar no botão durante a filtragem de uma chamada e o Assistente Google irá pedir ao autor da chamada que fale de modo que entenda o motivo do contacto. Se não conseguir atender a chamada filtrada imediatamente, o Assistente Google irá avisar o autor da mesma para aguardar um pouco mais enquanto tenta entrar em contrato.

Fotos e vídeos incríveis, diretamente no Instagram

Os vídeos do Instagram no Pixel foram atualizados com vídeo HDR de 10 bits. Agora poderá carregar e partilhar vídeos HDR vívidos de 10 bits no Instagram Reels, bem como carregar e partilhar fotos Ultra HDR fantásticas no feed do Instagram para exibir uma amplitude e cores ainda mais dinâmicas.

Circundar para Pesquisar (Circle to Search) expande-se para o Pixel 7

A Google anunciou recentemente o Circundar para Pesquisar, uma nova forma de pesquisar qualquer coisa em telefones Android selecionados, incluindo Pixel 8 e Pixel 8 Pro. E em breve, os utilizadores do Pixel 7 e Pixel 7 Pro também poderão obter mais informações da Pesquisa, sem trocar de aplicação.

Novas funcionalidades para a primeira geração Pixel Watch

A partir de hoje, a Google traz muitas das nossas funcionalidades mais avançadas do Pixel Watch 2 para a primeira geração do Pixel Watch.

Acompanhe os treinos com ainda mais opções

A partir de agora poderá usar o dispositivo para definir uma meta de ritmo durante um exercício e saber quando está no objetivo e tudo graças ao GPS integrado e aos sensores de movimento. Quando sair do ritmo desejado, irá receber notificações táteis e alertas de voz no relógio quando emparelhado com os Pixel Buds Pro.

Com uma interface de treino completamente redesenhada, incluindo texto maior e cores mais vivas, poderá ver facilmente as estatísticas do treino ao nível do ritmo e frequência cardíaca para manter o foco e o controlo.

Além da pausa automática, traz início e a paragem automáticos para o Pixel Watch de primeira geração para não precisar mais de iniciar ou encerrar manualmente um treino. O Pixel Watch irá iniciar e interromper automaticamente os treinos diretamente no pulso quando detetar a atividade. Funciona para corrida, caminhada, bicicletas elípticas de spinning de outdoor, esteira e remo.

Depois de um treino ou sempre que quiser relaxar o corpo e a mente, poderá agora usar a aplicação Fitbit Relax no Pixel Watch de primeira geração para o guiar via um exercício respiratório diretamente a partir do pulso. Poderá acompanhar quantos momentos de atenção plena conclui ao longo do tempo diretamente na aplicação.

Obtenha direções de trânsito no pulso

O Google Maps no Wear OS pode agora disponibilizar rotas de transporte público no Pixel Watch para ajudar a encontrar a melhor rota. Irá ver diferentes opções de transporte público, horários de partida em tempo real e uma visualização de mapa com bússola para o guiar até ao destino.

Para o ecossistema Pixel

Partilhe exatamente o que pretende do ecrã

Por vezes, não deseja partilhar o ecrã inteiro numa videochamada. Com a partilha de ecrã da aplicação pode partilhar exatamente o que deseja. Em vez de mostrar o ecrã inteiro, partilhe apenas uma aplicação de cada vez quando transmitir, gravar ou apresentar numa videochamada no Pixel Tablet, Pixel Fold ou Pixel 5a com 5G e telefones mais recentes.

Emparelhe facilmente os seus dispositivos

A Google apresenta uma forma nova e melhorada de emparelhar rapidamente os dispositivos usados anteriormente com a sua conta, na página de configurações de Dispositivos Conectados. Pode aceder a acessórios Bluetooth configurados anteriormente no novo telefone ou tablet e o Fast Pair irá ajudá-lo a conectar os dispositivos.

Faça comentários no Google Docs com o dedo ou caneta

As marcações no Google Docs permitem adicionar anotações manuscritas a um documento ou a uma tarefa diretamente a partir do dispositivo Pixel e usando apenas o dedo ou a caneta. Com uma variedade de ferramentas para escolher, incluindo diferentes cores de caneta e marcadores, agora pode rever e marcar documentos de uma forma fácil e flexível para si e para a sua equipa.

Obtenha mais espaço no ecrã com uma barra de ferramentas melhorada no Pixel Tablet

Diga adeus ao teclado digital e tome conta do ecrã com a nova barra de ferramentas de voz do Gboard no Pixel Tablet. Quando a entrada de voz é ativada, o teclado é minimizado na barra de ferramentas, otimizando o espaço do ecrã e facilitando as multitarefas.