Cidade de Nova Iorque proíbe TikTok nos equipamentos do governo por segurança

O TikTok é uma aplicação chinesa extremamente popular entre pessoas de várias faixas etárias. Mas desde o seu aparecimento que têm sido mais do que muitas as reticências e dúvidas sobre a proteção dos dados dos utilizadores, sobretudo em relação aos elementos mais novos. Agora, a cidade do estado de Nova Iorque proibiu a rede social nos equipamentos que sejam propriedade do governo por questões de segurança.

TikTok banido dos equipamentos do governo de Nova Iorque

As recentes informações avançadas pela Reuters indicam que a cidade de Nova Iorque proibiu nesta quarta-feira (16) a presença do TikTok nos dispositivos do governo por questões de segurança. E, com esta medida, a cidade junta-se a muitas outras dos Estados Unidos com imposições semelhantes.

Os detalhes indicam que a grande preocupação é a possível influência do governo chinês através da aplicação de vídeos curtos, pondo em risco a segurança das pessoas e de determinadas informações mais sensíveis. Em comunicado, a administração do prefeito de Nova Iorque, Eric Adams, disse que o TikTok "representa uma ameaça à segurança das redes técnicas da cidade".

As principais autoridades de segurança dos Estados Unidos, como o diretor do FBI, Christopher Wray, e o diretor da CIA, William Burns, afirmaram que a rede social chinesa representa uma ameaça. Já em março, por exemplo, Wray disse que o governo da China poderia usar o TikTok para controlar o software em milhões de dispositivos e conduzir narrativas para dividir os americanos.

O próximo passo é a obrigação das agências da cidade nova-iorquina eliminarem a aplicação num prazo de 30 dias. Depois disso, os funcionários vão perder o acesso à aplicação e ao site da plataforma nos dispositivos que sejam propriedade do governo.

Por sua vez, o TikTok disse que "não partilhou e não partilharia dados de utilizadores dos EUA com o governo chinês e tomou medidas substanciais para proteger a privacidade e a segurança dos utilizadores do TikTok".

A aplicação chinesa é extremamente popular em todo o mundo, especialmente entre os jovens, e já é usada por mais de 150 milhões de americanos. Mas muitas são as polémicas que a envolvem, embora nem isso faça tremer o seu destaque entre as restantes plataformas sociais.