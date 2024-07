Adeus, Macan a combustão! Porsche vai mesmo cessar a produção de alguns modelos

Apesar do abrandamento da procura por carros elétricos, a Porsche mantém os planos que havia anunciado: cessar a produção de alguns dos seus modelos a combustão.

Conforme informação partilhada pelo Automotive News Europe, a Porsche mantém o seu calendário para a transição elétrica de alguns dos seus modelos. Esta decisão mantém-se, apesar do recente abrandamento da procura de automóveis movidos a bateria.

Segundo Albrecht Reimold, membro do conselho executivo da Porsche, a versão a gasolina do Macan para os mercados não europeus será produzida até 2026: "A plataforma chegou ao fim do seu ciclo".

A Porsche já deixou de produzir versões do Macan com motor de combustão para os mercados da União Europeia, porque não cumprem as novas regras de cibersegurança do bloco, que servem para proteger os automóveis dos piratas informáticos.

Também as versões com motor de combustão dos automóveis desportivos Boxster e Cayman, uma gama de modelos conhecida como 718, deixarão de ser produzidas a partir do próximo ano.

A produção das versões a gasolina do 718 e do Macan para os mercados europeus já foi interrompida. Segundo Reimold, a empresa já está concentrada nas versões elétricas a lançar no próximo ano.

A mesma fonte da Porsche disse à Automobilwoche que, após a paragem total da produção do modelo a combustão, a empresa irá concentrar-se nas versões elétricas a bateria do Macan, por forma a impulsionar a agenda de sustentabilidade da fabricante de automóveis. Isto, apesar de a procura global de elétricos ter sofrido uma queda. As entregas preveem-se para o segundo semestre.

Reimold disse, ainda, que o novo SUV elétrico de sete lugares da Porsche, com o nome de código K1, está dentro do prazo. Este utilizará a plataforma SSP Sport do Grupo Volkswagen e será construído em Leipzig a partir de meados da década. Será posicionado acima do Cayenne.